मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब आधे घंटे का संबोधन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की गैरमौजूदगी के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को महान देश बताया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त करार दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक महान देश है और वहां मेरा एक दोस्त उच्च स्थान पर है, उसे बहुत शानदार काम किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ठीक पीछे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे, लेकिन शहबाज शरीफ के हावभाव बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना हो, अमेरिकी कैबिनेट के मंत्री या सांसद हो जिनका काम बस राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करना हो. अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे संबंधों के साथ रहेंगे, इतना कहते ही ट्रंप पीछे शहबाज शरीफ की तरफ मुड़े और शहबाज शरीफ ने बार बार सिर हिलाते हुए हाँ में हाँ मिलायी, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ट्रंप के यस मैन की लग रही थी.

ट्रंप ने आसिम मुनीर को बताया पसंदीदा फील्ड मार्शल

ट्रंप ने अपने भाषण में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताया और शहबाज शरीफ से कहा की वो असीम मुनीर को ट्रंप का सम्मान दे दें. इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोलने का मौका दिया, जिसमें पहले शहबाज़ शरीफ ने ट्रंप को फिर से नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया और कहा मैं एक बार फिर इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करना चाहता हूँ क्यों कि सबसे सच्चे और अद्भुत उम्मीदवार हैं और उन्होंने न केवल दक्षिण एशिया में शांति स्थापित की है, बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई है.

ट्रंप की चापलूसी में जुटे शहबाज शरीफ

ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यही नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को खुद सलामी दी और सलामी देते हुए कहा की आज यहां शर्म अल-शेख में गाजा में शांति स्थापित करना पूरे मध्य पूर्व में लाखों जिंदगियां बचाने के बराबर है, राष्ट्रपति ट्रंप मैं आपको सलाम करता हूँ (सलामी देते हुए)आपके अद्वितीय और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए.