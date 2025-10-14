हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी और भारत की ट्रंप ने की खूब तारीफ, पीछे खड़े शहबाज ताकते रहे, जानें कैसे हुई PAK प्रधानमंत्री की फजीहत

PM मोदी और भारत की ट्रंप ने की खूब तारीफ, पीछे खड़े शहबाज ताकते रहे, जानें कैसे हुई PAK प्रधानमंत्री की फजीहत

Donald Trump India Pakistan: ट्रंप ने अपने भाषण में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 14 Oct 2025 07:38 AM (IST)
Preferred Sources

मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब आधे घंटे का संबोधन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की गैरमौजूदगी के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को महान देश बताया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त करार दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक महान देश है और वहां मेरा एक दोस्त उच्च स्थान पर है, उसे बहुत शानदार काम किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ठीक पीछे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे, लेकिन शहबाज शरीफ के हावभाव बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना हो, अमेरिकी कैबिनेट के मंत्री या सांसद हो जिनका काम बस राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करना हो. अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे संबंधों के साथ रहेंगे, इतना कहते ही ट्रंप पीछे शहबाज शरीफ की तरफ मुड़े और शहबाज शरीफ ने बार बार सिर हिलाते हुए हाँ में हाँ मिलायी, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ट्रंप के यस मैन की लग रही थी.

ट्रंप ने आसिम मुनीर को बताया पसंदीदा फील्ड मार्शल

ट्रंप ने अपने भाषण में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताया और शहबाज शरीफ से कहा की वो असीम मुनीर को ट्रंप का सम्मान दे दें. इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोलने का मौका दिया, जिसमें पहले शहबाज़ शरीफ ने ट्रंप को फिर से नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया और कहा मैं एक बार फिर इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करना चाहता हूँ क्यों कि सबसे सच्चे और अद्भुत उम्मीदवार हैं और उन्होंने न केवल दक्षिण एशिया में शांति स्थापित की है, बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई है.

ट्रंप की चापलूसी में जुटे शहबाज शरीफ

ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यही नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को खुद सलामी दी और सलामी देते हुए कहा की आज यहां शर्म अल-शेख में गाजा में शांति स्थापित करना पूरे मध्य पूर्व में लाखों जिंदगियां बचाने के बराबर है, राष्ट्रपति ट्रंप मैं आपको सलाम करता हूँ (सलामी देते हुए)आपके अद्वितीय और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 14 Oct 2025 06:50 AM (IST)
Tags :
Shahbaz Sharif Pakistan Asim Munir INDIA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
ट्रेंडिंग
पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर
पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर
हेल्थ
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी
जनरल नॉलेज
Afghanistan Currency: अफगानिस्तान है इतना गरीब, लेकिन वहां की करेंसी क्यों है मजबूत? रुपये से भी ज्यादा है कीमत
अफगानिस्तान है इतना गरीब, लेकिन वहां की करेंसी क्यों है मजबूत? रुपये से भी ज्यादा है कीमत
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget