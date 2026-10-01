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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारतीय पायलट माछर की बहादुरी के फैन हुए ट्रंप, बोले- 'हीरो, उन्होंने...'

भारतीय पायलट माछर की बहादुरी के फैन हुए ट्रंप, बोले- 'हीरो, उन्होंने...'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लाईदुबई के भारतीय कैप्टन स्मित माछर को 'हीरो' बताया. ट्रंप के मुताबिक, दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में ओमानी सह-पायलट ने माछर पर चाकू से हमला किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Oct 2026 09:36 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट के भारतीय कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी की तारीफ की है. माछर पर उनके सह-पायलट ने कथित तौर पर चाकू से हमला किया था. ट्रंप ने कहा कि भारतीय पायलट की हालत बेहद खराब थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने में मदद की. ट्रंप ने कैप्टन माछर को 'हीरो' भी बताया.

ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिली है. हालांकि, ट्रंप ने यह भी साफ किया कि उन्होंने घटना के विवरण की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और वह वही बता रहे हैं, जो उन्हें नेतन्याहू और कुछ शुरुआती सूत्रों से पता चला.

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चाकू से हमले के बाद भी कॉकपिट का दरवाजा खोला

ट्रंप के मुताबिक, ओमानी सह-पायलट ने कैप्टन माछर पर चाकू से हमला किया. इसके बाद गंभीर रूप से घायल माछर ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की और मदद के लिए आवाज लगाई. ट्रंप ने कहा कि पायलट की हालत उस समय बेहद खराब थी, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति में भी समझदारी दिखाई और मदद पहुंचने का रास्ता बनाया.

ट्रंप ने कहा कि माछर ने विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने उनकी स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इसके बावजूद उनका संयम और प्रतिक्रिया असाधारण थी.

बिना उड़ान अनुभव वाले यात्री ने संभाला मोर्चा

ट्रंप ने बताया कि इसके बाद एक इजरायली यात्री कॉकपिट में पहुंचा और उसने कथित तौर पर सह-पायलट को उसकी सीट से खींचकर पीछे की ओर गिरा दिया. दूसरे यात्रियों ने भी उसकी मदद की और सह-पायलट को काबू में कर लिया.

ट्रंप के मुताबिक, यह यात्री पेशे से प्लंबर था और उसे विमान उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था. इसके बावजूद उसने कॉकपिट में पहुंचकर स्थिति संभालने में मदद की. ट्रंप ने इस यात्री के हस्तक्षेप को 'अद्भुत' बताया.

'Air Disasters' देखकर सीखी थीं उड़ान की बातें

ट्रंप ने बताया कि यात्री ने बाद में कहा कि उसने टीवी कार्यक्रम 'Air Disasters' देखकर विमान उड़ाने से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें समझी थीं. ट्रंप के अनुसार, यात्री ने बताया कि वह यह कार्यक्रम काफी देखता था और उससे उसे विमान से जुड़ी कुछ जानकारी मिली थी.

हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इन विवरणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वही कहानी है, जो उन्हें नेतन्याहू और कुछ शुरुआती सूत्रों से मिली है.

पीछे बैठे अन्य पायलटों ने संभाला विमान

ट्रंप के मुताबिक, विमान के पिछले हिस्से में मौजूद कुछ अन्य पायलट और सुरक्षा कर्मी बाद में कॉकपिट तक पहुंचे. इसके बाद उन्होंने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया. विमान को सऊदी अरब की ओर मोड़ा गया और तबुक स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई.

ट्रंप ने पूरी घटना को बेहद असाधारण बताते हुए कहा कि यह उनके मुताबिक सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक है.

यह भी पढ़िएः हीरो हैं कैप्टन स्मित माछर... पीएम मोदी ने विमान को क्रैश होने से बचाने वाले भारतीय पायलट की तारीफ की

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 09:36 AM (IST)
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