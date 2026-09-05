Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनहीं लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? तेल खरीद पर भारत को मिल सकती है राहत

नहीं लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? तेल खरीद पर भारत को मिल सकती है राहत

डोनाल्ड ट्रंप के रूस प्रतिबंध विधेयक को प्रतिनिधि सभा में नवंबर के चुनाव से पहले मंजूरी मिलने में मुश्किल है. इसमें रूस से तेल खरीदने वाले पांच बड़े देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 05 Sep 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर नए प्रतिबंध लगाने वाला बिल नवंबर से पहले प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास कराने में मुश्किल आ सकती है. अगर ऐसा होता है तो रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का खतरा फिलहाल टल सकता है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सीनेट से भारी बहुमत से मंजूर हो चुका यह बिल अब प्रतिनिधि सभा में बढ़ते विरोध का सामना कर रहा है और नवंबर के चुनाव तक अटक सकता है.

इस बिल को लेकर दोनों पार्टियों के सांसदों में भी चिंता बढ़ रही है. सांसदों को डर है कि कानून ट्रंप को टैरिफ लगाने की ज्यादा व्यापक शक्तियां दे सकता है और इसका असर अमेरिकी बाजार में तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

क्या है रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल?

रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला यह बिल दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया था. ग्राहम यूक्रेन के मजबूत समर्थक रहे थे. प्रस्तावित कानून के तहत ट्रंप को रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले पांच सबसे बड़े देशों के साथ-साथ रूस को ऊर्जा प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले पांच प्रमुख देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है.

फिलहाल चीन, भारत और तुर्किये रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हैं.

यूक्रेन समर्थक अमेरिकी सांसद इस बिल को रूस के खिलाफ दबाव बनाए रखने और यूक्रेन के प्रति अमेरिका के समर्थन को दिखाने के एक तरीके के तौर पर देख रहे हैं. हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि अतिरिक्त अधिकार मिलने के बाद ट्रंप वास्तव में उनका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, खासकर चीन के मामले में.

सीनेट में 86-11 वोट से पास हुआ बिल

अमेरिकी सीनेट ने पिछले महीने इस बिल को 86-11 के भारी बहुमत से मंजूरी दी थी. इस मजबूत समर्थन को लिंडसे ग्राहम के प्रति उनके साथी सीनेटरों की श्रद्धांजलि के तौर पर भी देखा गया. जुलाई में यूक्रेन की यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद ग्राहम की अचानक मौत हो गई थी. हालांकि, प्रतिनिधि सभा में बिल को सीनेट जैसी मजबूत स्वीकृति नहीं मिल रही है.

हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने गुरुवार को संकेत दिया कि 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि कांग्रेस चुनाव से पहले बिल को मतदान के लिए सदन में लाया भी नहीं जा सकता. इसकी एक वजह यह है कि अगले दो महीनों में सांसदों के पास वॉशिंगटन में काम करने के लिए सीमित दिन ही हैं.

जॉनसन ने विदेश मामलों और टैक्स से जुड़े मामलों वाली समितियों के वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसदों के विरोध का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बिल के लिए डेमोक्रेटिक समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा. साथ ही, रिपब्लिकन सांसदों के बीच भी बिल को लेकर कुछ स्तर पर असहमति है.

जॉनसन ने पत्रकारों से कहा कि सभी रूस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं, लेकिन बिल पास करने के लिए सही फॉर्मूला जरूरी है. उन्होंने कहा कि सांसद इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं ताकि ऐसा प्रस्ताव तैयार हो सके जिसे सदन से मंजूरी मिल सके.

अमेरिकी तेल और गैस की कीमतों पर भी नजर

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मस्त ने बताया कि सांसद यह भी देख रहे हैं कि बिल का गैस की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा. फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सांसद मस्त के मुताबिक, अगर भारत और रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले दूसरे देशों को वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है तो इससे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है.

ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. नवंबर के मध्यावधि चुनाव से पहले यह मुद्दा रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि पार्टी कांग्रेस में अपने बहुमत को बनाए रखने की कोशिश करेगी. प्रस्तावित कानून में ईरान पर पहले से लागू प्रतिबंधों को भी जारी रखने का प्रावधान है.

डेमोक्रेट्स को ट्रंप को ज्यादा टैरिफ पावर मिलने की चिंता

डेमोक्रेट सांसदों की एक बड़ी चिंता यह है कि ट्रंप इस कानून का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर टैरिफ लगाने के लिए अतिरिक्त कानूनी आधार के तौर पर कर सकते हैं. ट्रंप के मौजूदा टैरिफ संबंधी फैसलों को पहले ही अदालत में चुनौती दी जा रही है.

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी में वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मीक्स ने कहा कि वह ऐसे कानून का समर्थन नहीं कर सकते, जिससे राष्ट्रपति को ऐसी टैरिफ शक्तियां मिलें जो उनके पास अभी नहीं हैं.

एक अन्य डेमोक्रेट सांसद ब्रैड श्नाइडर ने भी सीनेट के बिल में मौजूद टैरिफ संबंधी प्रावधान पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि वह किसी भी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की इतनी खुली और बिना पर्याप्त नियंत्रण वाली शक्ति देने के लिए तैयार नहीं हैं.

यह भी पढ़िएः ईरान के खिलाफ अब चीन देगा US का साथ? जेडी वेंस ने कहा- 'वो तैयार'

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Russia Sanctions DONALD Trump Russia Sanctions Bill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शांति समझौते की ओर रूस-यूक्रेन जंग! जेलेंस्की ने रखा सीजफायर प्रस्ताव
शांति समझौते की ओर रूस-यूक्रेन जंग! जेलेंस्की ने रखा सीजफायर प्रस्ताव
विश्व
नाइजीरिया में तेल चुराने में गई 37 लोगों की जान, जहरीली गैस में ली थी सांस
नाइजीरिया में तेल चुराने में गई 37 लोगों की जान, जहरीली गैस में ली थी सांस
विश्व
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की बर्बरता, 25 लोग लापता, एक महिला की मौत
बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की बर्बरता, 25 लोग लापता, एक महिला की मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
Environment
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
टेलीविजन
Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'
Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'
विश्व
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
इंडिया
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर थे या जेल में? पुलिस के फेस रिकग्निशन सिस्टम पर सवाल, 25 आरोपी निकले जेल में बंद
जंतर-मंतर पर थे या जेल में? पुलिस के फेस रिकग्निशन सिस्टम पर सवाल, 25 आरोपी निकले जेल में बंद
इंडिया
बर्मिंघम मेयर को दो टूक नसीहत, कश्मीर वाले बयान पर भड़का भारत
बर्मिंघम मेयर को दो टूक नसीहत, कश्मीर वाले बयान पर भड़का भारत
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
ENT LIVE
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
ENT LIVE
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
ENT LIVE
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Embed widget