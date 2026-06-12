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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख

कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख

US-Iran War: ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज स्‍ट्रेट कई महीनों से खुला हुआ है, बस आपको इसकी जानकारी नहीं थी. हमने बहुत सारे जहाज वहां से निकाले और करोड़ों-करोड़ों बैरल तेल भी इस रास्ते से गुजारा गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 12 Jun 2026 10:26 AM (IST)
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तेल की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव न आने और सप्लाई बनी रहने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच बीते कई हफ्तों से यूएस का होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास सैन्य अभियान चल रहा था, इसी के चलते वैश्विक तेल बाजार अपेक्षाकृत स्थिर बना रहा. उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन ज्यादातर लोंगी की नजरों से दूर ही रहा. ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौत पर साइन होते ही शनिवार (13 जून) या सोमवार (15 जून) को शायद होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुल जाए.

ट्रंप का क्या दावा?

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना पहले से ही इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सक्रिय थी. यह होर्मुज स्‍ट्रेट पिछले कई महीनों से खुला हुआ है, बस आपको इसकी जानकारी नहीं थी. हमने बहुत सारे जहाज वहां से निकाले और करोड़ों-करोड़ों बैरल तेल भी इस रास्ते से गुजारा गया. कोई भी इसे रोक नहीं सकता था. ट्रंप ने दावा किया कि पिछले एक महीने के दौरान अमेरिकी सेना ने कई बार ईरानी जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की.

उन्होंने कहा क‍ि पिछले एक महीने से हम जहाजों को निशाना बना रहे थे.उनके मुताबिक ये अभियान रात के समय चलाए गए और इनमें रडार सिस्टम तथा अन्य समुद्री संसाधनों को टारगेट बनाया गया. ट्रंप ने कहा क‍ि हमने उनके रडार और दूसरी चीजों पर बमबारी की ताकि उन्हें पता ही न चले कि क्या हो रहा है. राष्ट्रपति ने कहा कि यही वजह है कि वैश्विक तेल बाजार अपेक्षाकृत स्थिर बना रहा, जबकि दुनिया को इस अहम तेल मार्ग में रुकावट की आशंका थी.

ट्रंप बोले ईरान से समझौते पर जल्द होंगे साइन

ट्रंप ने कहा क‍ि इसी वजह से तेल बाजार इतना खुला और सामान्य बना रहा. बाजार समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है. ट्रंप ने संकेत दिया कि जैसे ही ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, संघर्ष से जुड़ी समुद्री पाबंदियां हटा दी जाएंगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या समझौता होने के बाद अमेरिका तुरंत नाकाबंदी हटा देगा, तो उन्होंने जवाब दिया, 'हां, यह सही है. यह समझौते का हिस्सा है.'

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होर्मुज क्यों अहम?

होर्मुज स्‍ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक और कतर जैसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. 

ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ प्रस्तावित समझौता क्षेत्र में अधिक स्थिरता लाएगा और समुद्री व्यापार को लेकर बनी अनिश्चितता को कम करेगा. उन्होंने कहा क‍ि हमारे पास ऐसा समझौता है जो यह तय करेगा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. ट्रंप ने इस समझौते को एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया.

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Input By : IANS
Published at : 12 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Middle East Conflict US Iran War US Iran Peace Deal
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