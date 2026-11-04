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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'...तो मैं जीत जाता', अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में पिछड़ते ही ट्रंप ने स्वीकारी हार

'...तो मैं जीत जाता', अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में पिछड़ते ही ट्रंप ने स्वीकारी हार

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी पिछड़ती दिख रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चुनाव में शामिल नहीं थे, वरना पार्टी भारी बहुमत से जीतती.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 04 Nov 2026 10:46 AM (IST)
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अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजे धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शन में पिछड़ती नजर आ रही है. इस बीच ट्रंप ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मैं चुनाव में शामिल नहीं था. अगर ऐसा होता तो हम भारी बहुमत से जीतते.

क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कहा कि मैं उन नतीजों को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं. डेमोक्रेट्स हाउस और सीनेट दोनों पर नियंत्रण हासिल करने की स्थिति में दिख रहे थे. हम शायद कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे.

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ट्रुथ सोशल पर पहली प्रतिक्रिया जाहिर की

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पहली प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने लिखा कि चुनाव में मैं उम्मीदवार नहीं था. अगर मैं उम्मीदवार होता, तो हम बहुत बड़े अंतर से जीतते!हालांकि रिपब्लिकन उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करते हुए ट्रंप ने लोगों से अपील की थी कि वोट डालते समय ये सोचें कि उम्मीदवार वो खुद (ट्रंप) हैं. वहीं, ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अपनी हार स्वीकार की. उन्होंने कहा, मैं इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं. हम डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे. उनके साथ काम करने को लेकर हम उत्साहित हैं. उम्मीद है कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे.

अमेरिका मिडटर्म चुनाव संपन्न हुआ

अमेरिका में मंगलवार को मिडटर्म चुनाव संपन्न हुआ. राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पिछड़ गई है. विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोनों सदनों में बढ़त बना ली है. प्रतिनिधि सभा में कुल 435 सीटें हैं और सभी सीटों पर चुनाव हुए. शुरुआती रुझानों में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी 147 सीटों पर आगे चल रही है. राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी 88 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. सीनेट की 100 सीटों में से 35 पर चुनाव हुए, इनमें भी डेमोक्रेट्स आगे चल रहे हैं. सीनेट में बहुमत के लिए 51 सीटों की जरूरत होती है.

फिलहाल सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 45. इसके अलावा 2 निर्दलीय सांसद भी हैं, जो डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करते हैं. इस तरह दोनों पक्षों के बीच सीटों का अनुपात 53-47 है. फ्लोरिडा में गवर्नर पद के लिए हुए चुनाव में बायरन डोनाल्ड्स जीते तो यहीं से प्रतिनिधि सभा की सीट भारतीय मूल की पिया डांडिया ने अपने नाम की.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 04 Nov 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US Breaking News Abp News Midterm Elections DONALD Trump
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