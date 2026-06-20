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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ने इटली की PM को लेकर किया चौंकाने वाला दावा, बोले - ‘लोकप्रियता में हो गई कमी, इसलिए मेलोनी...’

ट्रंप ने इटली की PM को लेकर किया चौंकाने वाला दावा, बोले - ‘लोकप्रियता में हो गई कमी, इसलिए मेलोनी...’

Trump Claims on Meloni: ट्रंप ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या विकसित करने से रोकने के मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दिया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 20 Jun 2026 07:08 PM (IST)
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  • मेलोनी ने ट्रंप के सभी दावों को मनगढ़ंत बताकर सिरे से नकारा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से बहुत पुराना रिश्ता है. आए दिए ट्रंप सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान देते रहते हैं, जिसके बाद उनकी आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन वह फिर भी लगातार अपनी बात को दोहराते रहते हैं. इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे बाद अमेरिका और इटली के संबंधों में तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है.

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि फ्रांस में आयोजित जी-7 समिट के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बार-बार उनके साथ फोटो खिंचवाने का अनुरोध किया था और इसके पीछे मेलोनी का मकसद इटली में अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाना था.

मेलोनी को लेकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर किया पोस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, ‘इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने फ्रांस में जी-7 समिट के दौरान बार-बार मेरे साथ फोटो खिंचवाने की मांग की.’ उन्होंने दावा किया कि इटली में मेलोनी की लोकप्रियता घट रही है और उन्होंने इसका संबंध ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या विकसित करने से रोकने की अमेरिकी कोशिशों पर उनके रुख से जोड़ा. 

ट्रंप ने कहा, ‘इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है, हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या विकसित करने से रोकने के मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दिया. हालांकि, नाटो ने भी ऐसा ही किया था.’

ईरान के जंग हारने के बाद US से दोस्ती करना चाहती हैं मेलोनी- ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा, ‘मेलोनी ने हमें इटली की लैंडिंग स्ट्रिप या रनवे का इस्तेमाल तक नहीं करने दिया, जो एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक परेशानी थी और यह स्थिति तब है जब अमेरिका इटली और अन्य तथाकथित नाटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर साल सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करता है. और अब, जब अमेरिका ने ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है, तो वे अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए फिर से दोस्ती करना चाहती हैं. नहीं, धन्यवाद!’

ट्रंप के दावों पर PM जॉर्जिया मेलोनी का रुख क्या? 

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने शुक्रवार (19 जून, 2026) को डोनाल्ड ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी करार दिया है. उन्होंने कहा, ‘ट्रंप का बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है. मैं पूरी तरह से हैरान हूं, मुझे ये समझ नहीं आता कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं? हालांकि, यह कोई पहली बार हुई घटना भी नहीं है.’ 

यह भी पढ़ेंः पुतिन की टेंशन बढ़ाएगा जेलेंस्की का ये दांव! रूस के जब्त हथियारों की यूक्रेन लगाएगा बोली, शुरू किया इंटरनेट प्लेटफॉर्म

Published at : 20 Jun 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
America Italy G7 Summit Giorgia Meloni DONALD Trump
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