हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान को 300 अरब डॉलर देने की बात पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप, बोले - 'ये झूठ है, ईरान कभी नहीं...'

ईरान को 300 अरब डॉलर देने की बात पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप, बोले - 'ये झूठ है, ईरान कभी नहीं...'

US-Iran Peace Deal: ईरान को 300 अरब डॉलर मदद देने की खबरों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज किया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 16 Jun 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता फाइनल हो चुका है. दावा किया जा रहा था कि पीस डील के तहत अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर मदद देगा. अब इस पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है.

क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट में लिखा,  'ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है! साथ ही, यह खबर कि अमेरिका ईरान को 300 मिलियन डॉलर दे रहा है, फर्जी खबर है, जिसे डेमोक्रेट्स ने फैलाया है!'

ट्रंप का यह बयान अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने और पीस डील के ऐलान के बाद आया. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रतिबंधों में राहत पर बातचीत के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर साइन किए गये हैं. हालांकि, अभी तक इस डील की डिटेल सार्वजनिक नहीं हुई है. स्थायी सीजफायर पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है.

जेंडी वेंस ने की तारीफ

ट्रंप के ईरान के परमाणु हथियार न रखने पर सहमति की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी तारीफ की है. उन्होंने कहा कि ट्रंप के राजनयिक प्रयासों ने एक बार फिर परिणाम दिए हैं और इस बात की पुष्टि की कि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना समझौते का एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में वेंस ने कहा, 'राष्ट्रपति पहले दिन से ही स्पष्ट रहे हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा. एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रम्प के शांति स्थापित करने के प्रयासों का अमेरिकी लोगों को फायदा मिला है, उन अनगिनत प्रयासों के बावजूद जो अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रम्प से नफरत करने वाले लोगों की ओर इसे असफल करने के लिए किए गए थे.'

अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत

इस समझौते पर इस सप्ताह के आखिरी में जिनेवा में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ मिलकर इसे पूरा करने की तैयारी में हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को 'बेहद शक्तिशाली डॉक्यूमेंट' बताया है और संकेत दिया है कि हस्ताक्षर समारोह के बाद इसका मसौदा सार्वजनिक किया जाएगा.

डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखा रहे नेतन्याहू! ठुकराई पीस डील, बोले - 'जब तक मैं PM हूं...'

 

Published at : 16 Jun 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News US Iran War News US Iran Peace Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान को 300 अरब डॉलर देने की बात पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप, बोले - 'ये झूठ है, ईरान कभी नहीं...'
ईरान को 300 अरब डॉलर देने की बात पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप, बोले - 'ये झूठ है, ईरान कभी नहीं...'
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखा रहे नेतन्याहू! ठुकराई पीस डील, बोले - 'जब तक मैं PM हूं...'
डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखा रहे नेतन्याहू! ठुकराई पीस डील, बोले - 'जब तक मैं PM हूं...'
विश्व
अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत
अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत
विश्व
US Iran Peace Deal LIVE: 'सब याद रखा जाएगा...', अमेरिका से पीस डील के बीच ईरान का बड़ा बयान
LIVE: 'सब याद रखा जाएगा...', अमेरिका से पीस डील के बीच ईरान का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Assam Air Force Plane Crash: शहीद हुए 5 जवान, वीडियो देख दहल जाएगा आपका दिल!
Iran US War | Trump | Mojtaba | Janhit: ट्रंप की डील ईरान के लिए 'जीत' या फिर 'आत्मसमर्पण'?
US Iran Peace Deal | Bharat Ki Baat: होर्मुज खुलेगा तो पेट्रोल-डीजल सस्ता? | Iran US War | Trump
Iran US War | Inflation | Trump | Peace Deal | Sandeep Chaudhary: समझौते से महंगाई पर लगेगी लगाम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान को 300 अरब डॉलर देने की बात पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप, बोले - 'ये झूठ है, ईरान कभी नहीं...'
ईरान को 300 अरब डॉलर देने की बात पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप, बोले - 'ये झूठ है, ईरान कभी नहीं...'
राजस्थान
'इंदिरा गांधी और उनके पिता ने दो बार बैन लगाकर...', अशोक गहलोत के बयान पर BJP का पलटवार
'इंदिरा गांधी और उनके पिता ने दो बार बैन लगाकर...', अशोक गहलोत के बयान पर BJP का पलटवार
इंडिया
'19 जून तक...', IMD ने जारी की चेतावनी, दिल्ली-यूपी से बिहार-राजस्थान तक मौसम में बड़ा बदलाव
'19 जून तक...', IMD ने जारी की चेतावनी, दिल्ली-यूपी से बिहार-राजस्थान तक मौसम में बड़ा बदलाव
क्रिकेट
150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज टीम इंडिया में शामिल, अफगानिस्तान वनडे से पहले अचानक बदला स्क्वाड
150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज टीम इंडिया में शामिल, अफगानिस्तान वनडे से पहले अचानक बदला स्क्वाड
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई 'भारत भाग्य विधाता', चार दिन में ही लाखों में सिमटी कमाई, जानें- कितना वसूला बजट
मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई 'भारत भाग्य विधाता', चार दिन में ही लाखों में सिमटी कमाई
विश्व
अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत
अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत
शिक्षा
IAS-IPS का सपना पूरा करने वाली UPSC आखिर बनी कैसे? जानिए पूरा इतिहास
IAS-IPS का सपना पूरा करने वाली UPSC आखिर बनी कैसे? जानिए पूरा इतिहास
ट्रेंडिंग
₹350 बनाम ₹60 हेयरकट! ऐप vs लोकल सैलून की कीमत पर छिड़ी बहस, इंटरनेट पर मजेदार चर्चा
₹350 बनाम ₹60 हेयरकट! ऐप vs लोकल सैलून की कीमत पर छिड़ी बहस, इंटरनेट पर मजेदार चर्चा
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget