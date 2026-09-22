जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरानी राष्ट्रपति की न्यूयॉर्क यात्रा से ठीक पहले ट्रंप ने बयान दिया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी संघर्ष और तनाव के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका के पास गोला-बारूद और हथियारों की कमी को लेकर लगाए जा रहे अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास गोला-बारूद और हथियारों की कोई कमी नहीं है. हम अपने देश में हथियारों के भंडार को लगातार बढ़ा रहे हैं.

पिछले करीब सात महीनों से पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान की बीच तनाव बरकरार है. इस बीच जब अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति में कमी की अटकलें सामने लगीं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया.

ट्रूथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने अटकलों को किया खारिज

पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों की कमी की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, ‘कायर और देशद्रोही यह कहना पसंद करेंगे कि अमेरिका के पास गोला-बारूद और हथियारों की कमी हो रही है, लेकिन यह सच नहीं है.’

उन्होंने कहा, ‘हमारे पास जितने हथियार हैं, उनका हम कभी पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और अब हम अपने हथियार भंडार को उस लेवल तक बढ़ा रहे हैं, जैसा पहले कभी भी देखा नहीं गया था.’

पेजेश्कियान की न्यूयॉर्क यात्रा से पहले ट्रंप ने दिया बयान

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिकी हथियार भंडार को लेकर यह बयान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के नेतृत्व वाले ईरानी प्रतिनिधिमंडल के न्यूयॉर्क दौरे से पहले दी गई है. दरअसल, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क के दौरे पर जाने वाले हैं. जिनकी यात्रा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के विदेश विभाग ने उन्हें वीजा देने की मंजूरी भी दे दी है. वहीं, UNGA के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात करने को लेकर संकेत भी दिए हैं.

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