गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'

जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास गोला-बारूद और हथियारों की कमी हो गई है, यह बातें कायरों और देशद्रोहियों को कहना बहुत अच्छe लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 22 Sep 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ईरानी राष्ट्रपति की न्यूयॉर्क यात्रा से ठीक पहले ट्रंप ने बयान दिया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी संघर्ष और तनाव के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका के पास गोला-बारूद और हथियारों की कमी को लेकर लगाए जा रहे अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास गोला-बारूद और हथियारों की कोई कमी नहीं है. हम अपने देश में हथियारों के भंडार को लगातार बढ़ा रहे हैं.

पिछले करीब सात महीनों से पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान की बीच तनाव बरकरार है. इस बीच जब अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति में कमी की अटकलें सामने लगीं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
'7 दिन में होर्मुज खोलने को तैयार लेकिन...', ईरान ने US को भेजा प्रस्ताव, रखी ये शर्त
'7 दिन में होर्मुज खोलने को तैयार लेकिन...', ईरान ने US को भेजा प्रस्ताव, रखी ये शर्त
विश्व
महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, भारत के पड़ोसी मु्ल्क में 7 महीने में 3 बार बढ़े दाम
महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, भारत के पड़ोसी मु्ल्क में 7 महीने में 3 बार बढ़े दाम
विश्व
ग्रीनलैंड पर होगा US का कब्जा! डेनमार्क संग डील करेंगे डोनाल्ड ट्रंप
ग्रीनलैंड पर होगा US का कब्जा! डेनमार्क संग डील करेंगे डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
Explained: न्यूयॉर्क में ट्रंप और पेजेश्कियान की संभावित मुलाकात, 7 महीने के युद्ध के बीच क्या कूटनीति लेगी नया मोड़?
Explained: न्यूयॉर्क में ट्रंप और पेजेश्कियान की संभावित मुलाकात, 7 महीने के युद्ध के बीच क्या कूटनीति लेगी नया मोड़?

ट्रूथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने अटकलों को किया खारिज

पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों की कमी की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, ‘कायर और देशद्रोही यह कहना पसंद करेंगे कि अमेरिका के पास गोला-बारूद और हथियारों की कमी हो रही है, लेकिन यह सच नहीं है.’

उन्होंने कहा, ‘हमारे पास जितने हथियार हैं, उनका हम कभी पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और अब हम अपने हथियार भंडार को उस लेवल तक बढ़ा रहे हैं, जैसा पहले कभी भी देखा नहीं गया था.’ 

पेजेश्कियान की न्यूयॉर्क यात्रा से पहले ट्रंप ने दिया बयान

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिकी हथियार भंडार को लेकर यह बयान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के नेतृत्व वाले ईरानी प्रतिनिधिमंडल के न्यूयॉर्क दौरे से पहले दी गई है. दरअसल, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क के दौरे पर जाने वाले हैं. जिनकी यात्रा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के विदेश विभाग ने उन्हें वीजा देने की मंजूरी भी दे दी है. वहीं, UNGA के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात करने को लेकर संकेत भी दिए हैं. 

यह भी पढ़ेंः ग्रीनलैंड पर होगा US का कब्जा! डेनमार्क संग डील करेंगे डोनाल्ड ट्रंप

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 22 Sep 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
America DONALD Trump IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'7 दिन में होर्मुज खोलने को तैयार लेकिन...', ईरान ने US को भेजा प्रस्ताव, रखी ये शर्त
'7 दिन में होर्मुज खोलने को तैयार लेकिन...', ईरान ने US को भेजा प्रस्ताव, रखी ये शर्त
विश्व
महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, भारत के पड़ोसी मु्ल्क में 7 महीने में 3 बार बढ़े दाम
महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, भारत के पड़ोसी मु्ल्क में 7 महीने में 3 बार बढ़े दाम
विश्व
ग्रीनलैंड पर होगा US का कब्जा! डेनमार्क संग डील करेंगे डोनाल्ड ट्रंप
ग्रीनलैंड पर होगा US का कब्जा! डेनमार्क संग डील करेंगे डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
Explained: न्यूयॉर्क में ट्रंप और पेजेश्कियान की संभावित मुलाकात, 7 महीने के युद्ध के बीच क्या कूटनीति लेगी नया मोड़?
Explained: न्यूयॉर्क में ट्रंप और पेजेश्कियान की संभावित मुलाकात, 7 महीने के युद्ध के बीच क्या कूटनीति लेगी नया मोड़?
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan ने Bigg Boss 20 में उठाया Paparazzi Culture का मुद्दा, Actresses की Privacy पर बोले
Bollywood News: स्काईफोर्स के बाद वीर पहाड़िया की नई पारी, ‘प्रेम कीटानू’ तैयार (22.09.2026)
YRKKH: 😱Maira की बगावत से हिला Poddar परिवार, Armaan और Abhira के उड़े होश! #sbs
SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'
UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
इंडिया
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
ऑटो
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
एग्रीकल्चर
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
हेल्थ
Rubella Virus In Jharkhand: झारखंड में मिला रूबेला वायरस, जानें लक्षण और बचाव का तरीका
झारखंड में मिला रूबेला वायरस, जानें लक्षण और बचाव का तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget