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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...

अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...

Trump on Oman Ship Attack: डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारतीय जहाजो पर हमले अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने किया है. ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान को तुरंत अपनी हरकतें सुधारनी होंगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Jun 2026 08:10 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील को लेकर हुए समझौते और भारतीय नाविकों वाले जहाज पर हुए हमले को लेकर बयान दिया है. ओमान तट के पास भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाजों पर अटैक होने के बाद विदेश मंत्रालय ने दो बार अमेरिकी राजदूत को तलब किया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय जहाजों पर अमेरिका ने नहीं, बल्कि ईरान ने हमला किया था.

भारतीय जहाजों पर हमले को लेकर ट्रंप का बयान

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा, 'कल रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह नाकाम कर दिया. इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.' ट्रम्प ने आगे लिखा कि ईरान को तुरंत अपनी हरकतें सुधारनी होगी. अमेरिकी राजनयिक को शुक्रवार (12 जून 2026) को विदेश मंत्रालय के अपर सचिव ने बातचीत के लिए बुलाया था. यह दूसरी बार है जब भारत ने इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब किया है.

ट्रंप ने ईरान पर ये आरोप ऐसे समय में लगाया है जब तेहरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने गुरुवार (11 जून 2026) को होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया था. ईरान ने चेतावनी दी कि अब तेल टैंकरों और कारोबारी जहाजों समेत कोई भी पोत इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर हमला किया जाएगा.

ईरान ने फर्जी खबर लीक की: ट्रंप

इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर समझौते की फर्जी खबर लीक करने का आरोप लगाया. ट्रंप ने कहा, 'ईरान ने मीडिया को को समझौते की जो शर्तें लीक की हैं उनका उस लिखित समझौते से कोई लेना-देना नहीं है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हुए थे. उन्होंने (ईरान ने) डील होने को लेकर जो घटिया बयान दिया है, वह सच से कोसों दूर है. इन लोगों के साथ कोई भी लेन-देन करना बहुत अपमानजनक है. इनके साथ ईमानदारी से बात करने जैसी कोई चीज ही नहीं है. यह सचमुच हैरान करने वाला है.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने वार्ता के नए दौर को लेकर कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान समेत पश्चिम एशिया के कई देशों के नेताओं से बातचीत की है.  बाद में जॉर्जिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बर्ट जोन्स के समर्थन में आयोजित एक डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया है.

यूरोप में डील पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले कहा था कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग तय हो चुका है और इस हफ्ते के अंत तक यूरोप में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. ट्रंप ने गुरुवार (11 जून 2026) को ‘ओवल ऑफिस’ में कहा कि उपराष्ट्रपति जे डी वेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जो संभवतः इस सप्ताहांत यूरोप में आयोजित होगा.

ये भी पढ़ें : ओमान तट पर US की मनमानी, 4 दिन में तीसरी बार जहाज पर अटैक, भारत ने दूसरी बार अमेरिका को किया समन

Published at : 12 Jun 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Oman Breaking News Abp News DONALD Trump IRAN
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