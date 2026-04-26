White House Firing: 'बॉलरूम होता तो...', व्हाइट हाउस फायरिंग मामले पर ट्रंप का रिएक्शन, किसे ठहराया जिम्मेदार?
White House Firing: ट्रंप व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के प्रोग्राम में वॉशिंगटन डीसी के होटल हिल्टन में पहुंचे थे. इसी दौरान एक शख्स ने सिक्योरिटी पाइंट के पास फायरिंग कर दी.
अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक डिनर कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की घटना ने सनसनी फैला दी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में वॉशिंगटन डीसी के होटल हिल्टन में पहुंचे थे. इसी दौरान एक शख्स ने सिक्योरिटी पाइंट के पास फायरिंग कर दी. इससे पूरे कार्यक्रम के दौरान अफरातफरी का माहौल हो गया.
राष्ट्रपति ट्रंप ने की बॉलरूम बनाने की मांग
अब इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि कल रात जो हुआ, ठीक उसी वजह से हमारी महान सेना, सीक्रेट सर्विस, लॉ इन्फोर्समेंट और अलग-अलग कारणों से पिछले 150 सालों से मांग करते रहे हैं, कि व्हाइट हाउस परिसर में एक बड़ा, सुरक्षित और महफूज बॉलरूम बनाया जाए.
ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में अभी जो मिलिट्री टॉप सीक्रेट बॉलरूम बन रहा है, अगर वो होता तो यह घटना कभी नहीं होती. इसे जल्दी हो सके, बनाया जाना चाहिए.
इसमें सुरक्षा के हाईलेवल फीचर मौजूद
ट्रंप ने बॉल रूम की मांग करते हुए कहा कि यह सुंदर होने के साथ-साथ सुरक्षा के हाईलेवल फीचर इसमें मौजूद हैं. इसके ऊपर कोई कमरे नहीं है. जहां से सुरक्षित लोग अंदर घुस सकें. यह दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत व्हाइट हाउस के दरवाजों के अंदर स्थित है.
ट्रंप ने कहा कि बॉलरूम को लेकर एक मुकदमा एक महिला ने दायर किया है, यह अपने कुत्ते को टहला रही थी. इसके पास ऐसा कोई मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है. उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. साथ ही इसके निर्माण में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालना चाहिए. यह बॉलरूम बजट के अंदर है. जल्द तैयार होगा. इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद.
हमले के तुरंत बाद एक्टिव हुई सीक्रेट सर्विस
सीक्रेट सर्विस ने मोर्चा संभाला. यहां सुरक्षाकर्मी राष्ट्रपति को होटल हिल्टन से सुरक्षित बाहर निकालकर हाई सिक्योरिटी कार में ले गए. जहां उन्हें व्हाइट हाउस पहुंचाया गया. इस हमले के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत अन्य नेता और अधिकारी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं. इस हमले में एक अधिकारी को गोली लगने की खबर है.
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Source: IOCL