हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'उनके साथ खेल नहीं किया जा सकता', ट्रंप ने की पुतिन-जिनपिंग की तारीफ; टैरिफ पर कह दी बड़ी बात 

'उनके साथ खेल नहीं किया जा सकता', ट्रंप ने की पुतिन-जिनपिंग की तारीफ; टैरिफ पर कह दी बड़ी बात 

Trump on Ukraine War: यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया, जिसे उन्होंने एक ऐसा युद्ध बताया जो उनके प्रशासन के तहत कभी नहीं हुआ होता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 03 Nov 2025 11:10 AM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की है. ट्रंप ने दोनों नेताओं को मजबूत बताते हुए कहा कि उनके साथ खेल नहीं किया जा सकता है. सीबीएस को दिए इंटरव्यू में यूएस राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है.   

डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि दोनों नेताओं में से किसके साथ निपटना ज्यादा कठिन है तो इसके जवाब में यूएस राष्ट्रपति ने कहा, 'दोनों ही सख्त हैं. दोनों ही चतुर हैं. दोनों ही बहुत मजबूत नेता हैं. इन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. इन लोगों को आपको बहुत गंभीरता से लेना होगा. वे यह कहते हुए नहीं चलेंगे कि ओह, क्या यह एक सुंदर दिन नहीं है? देखो कितना सुंदर है. सूरज चमक रहा है, यह कितना अच्छा है. ये गंभीर लोग हैं. ये लोग कठोर, चतुर नेता हैं.'

यूक्रेन युद्ध के लिए बाइडेन जिम्मेदार: ट्रंप 

यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया, जिसे उन्होंने एक ऐसा युद्ध बताया जो उनके प्रशासन के तहत कभी नहीं हुआ होता. रिपब्लिकन नेता ने सीबीएस न्यूज को बताया, 'मुझे एक ऐसा देश विरासत में मिला है जहां पुतिन को लगता है कि वह जीत रहे हैं. यह एक ऐसा युद्ध था जो मेरे राष्ट्रपति होने पर कभी नहीं होता. उन्होंने (पुतिन ने) यह कहा भी था. यह एक ऐसा युद्ध था जो कभी नहीं होता, जो बाइडेन राष्ट्रपति थे.'

जिनपिंग के साथ कैसे हैं संबंध? ट्रंप ने दिया ये जवाब

जब शी जिनपिंग के साथ उनके पिछले संबंधों के बारे में जोर दिया गया तो ट्रंप ने सावधानी के साथ-साथ अपनेपन का भी परिचय दिया. उन्होंने कहा, 'हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और हमेशा से रहे हैं. वह एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, एक मजबूत इंसान हैं और एक बहुत ही शक्तिशाली नेता हैं.' हालांकि उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न तनाव को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि चीनी नेता के साथ उनके संबंध दोनों पक्षों की ओर से जितने अच्छे हो सकते हैं, उतने अच्छे बने हुए हैं.

चीन पर लगाए टैरिफ पर क्या बोले ट्रंप? 

ट्रंप से जब टैरिफ के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपने रुख को रणनीतिक और अस्थायी बताया. यूएस राष्ट्रपति ने कहा, 'यह एक झटका था क्योंकि मैं चीन से बहुत सारा पैसा ले रहा था. हम चीन के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक उन्होंने कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी होगी. उनके पास रेअर अर्थ मिनरल्स है, जिसे वे 25-30 सालों से जमा कर रहे हैं.'

पिछले सप्ताह ट्रम्प ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ में 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना की घोषणा की थी, जिससे टैरिफ 57 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत हो जाएगा. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ साउथ कोरिया में हुई मीटिंग को बहुत रचनात्मक बातचीत बताया था. 

Published at : 03 Nov 2025 11:10 AM (IST)
US RUSSIA XI JINPING Vladimir Putin DONALD Trump
