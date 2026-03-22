ईरान के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मचा बवाल, किसका लिया नाम?

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अमेरिका मिडिल ईस्ट की जंग में फंसा हुआ है और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जंग में उतरने के फैसले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. ट्रंप प्रशासन ने यूएस कांग्रेस से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के लिए फंडिंग मांगी थी, ये बिल सीनेट में रिजेक्ट हो गया. इसको लेकर ट्रंप बुरी तरह खिसिया गए हैं और उन्होंने अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को 'कट्टर वामपंथी' करार दिया है.

क्या है DHS बिल, जिसे सीनेट ने किया रिजेक्ट?

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार (19 मार्च, 2026) को एक बार फिर से होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) को फंडिंग देने वाले बिल को आगे बढ़ाने में विफल रही, जिससे पहले से जारी शटडाउन बना हुआ है और पूरे देश में हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है.

इस बिल को सीनेट में आगे बढ़ाने के लिए 60 वोट जरूरी थे, लेकिन 47 से 37 वोटों के नतीजों में यह बिल जरूरी सीमा तक नहीं पहुंच सकी, जो इसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था. जबकि 16 सीनेटरों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया. दूसरी तरफ, पेनसिल्वेनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर जॉन फेटरमैन ने रिपब्लिकन पार्टी के साथ वोट किया.

बिल को पास करने के लिए पांचवीं बार की गई वोटिंग

शुक्रवार (19 मार्च, 2026) को हुई वोटिंग 12 फरवरी, 2026 के बाद से पांचवीं बार है, जब सीनेट ने हाउस की ओर से पास बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य सितंबर तक विभाग को फंडिंग देना है. बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) 14 फरवरी, 2026 से शटडाउन की स्थिति में है. वहीं, डेमोक्रेटिक सदस्य विभाग को पूरी तरह से फिर से शुरू करने के लिए इमिग्रेशन इंफोर्समेंट नीतियों में सुधार की मांग कर रहे हैं.

पेंटागन ईरान युद्ध के बीच संसद से करेगा 200 बिलियन डॉलर की मांग

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट के संघर्ष के बीच पेंटागन अमेरिकी कांग्रेस से 200 बिलियन डॉलर की मांग करने वाला है. इस संबंध में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार (19 मार्च, 2026) को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेंटागन ईरान के साथ चल रहे युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए कांग्रेस से और ज्यादा पैसों की मांग करेगा. उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वर्तमान और भविष्य के सभी खर्च जरूरत से ज्यादा कवर किए जा सकें.

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने पुष्टि की कि पेंटागन की ओर से बुधवार (18 मार्च, 2026) को 200 अरब डॉलर की मांग का प्रस्ताव व्हाइट हाउस को भेजा गया था. हालांकि, कई सांसदों ने कहा कि गुरुवार (19 मार्च, 2026) की सुबह तक व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव को अभी तक कांग्रेस के सामने पेश नहीं किया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर हमले के फैसले को लेकर सांसदों के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं.

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