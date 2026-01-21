दावोस में वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम को संबोधित करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक 'शानदार' ट्रेड डील करेगा. उन्होंने कहा, 'मुझे आपके प्रधानमंत्री के प्रति बहुत सम्मान है. वे एक शानदार व्यक्ति हैं और मेरे मित्र हैं. हम एक अच्छा समझौता करने जा रहे हैं.'

ट्रेड डील पर नहीं लिया गया कोई अंतिम निर्णय

ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, जो दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ में से एक है. हालांकि दोनों देशों ने दोहराया है कि ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, लेकिन डील को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस महीने की शुरुआत में पदभार संभाला और भारत-अमेरिका संबंधों में विश्वास जताया. दोनों देशों के बीच जारी ट्रेड वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देश क समझौते पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. ट्रंप और पीएम मोदी के बीच संबंधों पर सर्जियो गोर ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगले एक या दो साल में भारत का दौरा कर सकते हैं.

भारत के साथ व्यापार हमारे संबंधों के लिए जरूरी: सर्जियो गोर

सर्जियो गोर ने कहा था, 'भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए इस समझौते को अंतिम रूप देना आसान काम नहीं है. भारत के साथ व्यापार हमारे संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हम सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी मिलकर काम करना जारी रखेंगे.'

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने दावा किया था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया था. हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनके बयान को खारिज करते हुए कहा कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में 8 बार फोन पर बात की थी.