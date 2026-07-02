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जिनपिंग को 'दोस्त' बताने वाले ट्रंप ने किस बात पर दिया चीन को अल्टीमेटम, बोले- 'अगर नजर डाली तो...'

Donald Trump on Panama Canal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को लेकर कहा कि अमेरिका को इसका नियंत्रण कभी नहीं छोड़ना चाहिए था.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 02 Jul 2026 08:13 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पनामा नहर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को कभी भी पनामा नहर का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए था. ट्रंप ने आरोप लगाया कि नियंत्रण मिलने के बाद पनामा ने जहाजों से वसूले जाने वाले शुल्क में कई गुना बढ़ोतरी कर दी और अब चीन इस रणनीतिक जलमार्ग पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा.

'पनामा नहर सौंपना अमेरिका की बड़ी गलती थी'

थिओडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण छोड़ा तो सबसे पहले पनामा ने जहाजों के ट्रांजिट शुल्क को चार गुना बढ़ा दिया. इसके बावजूद एक भी जहाज का आवागमन कम नहीं हुआ. बाद में शुल्क फिर दो बार बढ़ाया गया और तब भी जहाजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई. ट्रंप ने कहा कि पनामा ने वर्षों तक इससे भारी कमाई की और यह फैसला अमेरिका की बड़ी भूल साबित हुआ.

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'चीन को पनामा नहर पर कब्जा नहीं करने देंगे'

ट्रंप ने कहा कि अब चीन पनामा नहर पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा. उन्होंने कहा कि यह बात उनके तय भाषण का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि वह बिना लिखी हुई स्क्रिप्ट के बोलना पसंद करते हैं.

1977 की संधि के तहत हुआ था नियंत्रण हस्तांतरण

ट्रंप का बयान उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है, जिसके तहत वर्ष 1977 में टोर्रीहोस-कार्टर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे. इसी समझौते के आधार पर अमेरिका ने चरणबद्ध तरीके से पनामा नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपा और वर्ष 1999 में पनामा ने इस जलमार्ग का पूर्ण नियंत्रण संभाल लिया.

जन्मसिद्ध नागरिकता पर भी सुप्रीम कोर्ट को घेरा

अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की. उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मामले में गलत फैसला दिया है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि भविष्य में इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा.

'यह कानून अमीर विदेशियों के लिए नहीं बनाया गया था'

ट्रंप ने कहा कि जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रावधान अमीर देशों के लोगों के लिए नहीं था. उनके अनुसार, यह प्रावधान गृह युद्ध समाप्त होने के बाद गुलामों के बच्चों को नागरिकता देने के उद्देश्य से लाया गया था. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ऐसे संपन्न लोगों को नागरिकता देना नहीं था, जो निजी विमानों से अमेरिका आते हैं.

राष्ट्रपति की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

ट्रंप ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी स्वागत किया, जिसमें राष्ट्रपति को कार्यपालिका की एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने के अधिकार को और मजबूत किया गया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले ने राष्ट्रपति पद की शक्तियों को फिर से बहाल किया है और यह राष्ट्रपति के लिए बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है.

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91 साल पुरानी व्यवस्था बदली

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 91 साल पुरानी उस व्यवस्था को बदल दिया, जिसमें राष्ट्रपति के अधिकार सीमित थे. अब राष्ट्रपति को सीनेट से पुष्टि प्राप्त कार्यपालिका एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने का व्यापक अधिकार मिल गया है.

'करीब 100 साल बाद राष्ट्रपति को मिली बड़ी ताकत'

ट्रंप ने कहा कि यह मामला लगभग 100 वर्षों से विवाद का विषय था. उन्होंने दावा किया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाकर राष्ट्रपति के अधिकारों को फिर से मजबूत किया है. उनके अनुसार, मौजूदा समय में राष्ट्रपति को मजबूत अधिकारों की जरूरत है और यह हाल के सभी फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Donald Trump USA  Panama Canal
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