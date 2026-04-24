अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को अमेरिकी नौसेना को होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगे बिछाने वाली किसी भी ईरानी नाव को ‘नष्ट’करने का आदेश दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आदेश ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को बातचीत के लिए दूसरी बार पर मेज पर लाने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिये हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट किया, ‘मैंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पानी में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी नाव, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, को गोलीबारी कर नष्ट कर दिया जाए.' उन्होंने लिखा, ‘किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, हमारे बारूदी सुरंग हटाने वाले यंत्र इस समय जलडमरूमध्य को साफ कर रहे हैं.' उन्होंने कहा, ‘मैं आदेश देता हूं कि यह कार्य जारी रखा जाए, लेकिन तीन गुना अधिक रफ्तार से.'

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के प्रयास तेज कर रही है. यह कदम ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) की ओर से जलडमरूमध्य में तीन मालवाहक जहाजों पर हमला करने और उनमें से दो को अपने कब्जे में लेने के एक दिन बाद उठाया गया है.

अमेरिकी रक्षा विभाग ने गुरुवार को हिंद महासागर में जब्त किए गए गिनी ध्वज वाले तेल टैंकर मैजेस्टिक एक्स के डेक पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी का वीडियो फुटेज जारी किया. पेंटागन के एक बयान में कहा गया है, ‘हम अवैध नेटवर्क को बाधित करने तथा ईरान को भौतिक सहायता प्रदान करने वाले जहाजों को रोकने के लिए वैश्विक समुद्री प्रवर्तन जारी रखेंगे, चाहे वे कहीं भी संचालित हों.'

इस घटना की खबर पर ईरान की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. इस सप्ताह ट्रंप ने युद्धविराम की अवधि बढ़ा दी ताकि मुश्किल में घिरे ईरानी नेतृत्व को युद्ध समाप्त करने के लिए एक ‘एकीकृत प्रस्ताव’ प्रस्तुत करने का अधिक समय मिल सके. लेकिन ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी. इस बात का तत्काल कोई संकेत नहीं मिला कि पाकिस्तान की मेजबानी में पहले हुई शांति वार्ता जल्द ही फिर से शुरू होगी या नहीं.

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गुरुवार को एक अलग पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि नरमपंथियों और कट्टरपंथियों के बीच नेतृत्व को लेकर चल रही अनबन ईरान को भ्रमित कर रही है. ट्रंप ने कहा, 'ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है. उन्हें बस पता ही नहीं है.' वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बृहस्पतिवार को ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य में असुरक्षा का मूल कारण बताया.

ईरानी मीडिया के अनुसार, दक्षिण कोरिया के ईरान में विशेष दूत चुंग ब्योंग-हा के साथ एक बैठक के दौरान, अराघची ने कहा कि ईरान ने अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की कोशिश की है. इस बीच अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बृहस्पतिवार को अमेरिकी उप राजदूत नताली बेकर से मुलाकात की और इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता के दूसरे दौर के आयोजन के लिए राजनयिक प्रयासों पर चर्चा की.

यह बैठक ईरान और अमेरिका को, संभवतः सप्ताहांत तक बातचीत की मेज पर लाने के उद्देश्य से तेज किए गए राजनयिक प्रयासों के बीच हुई है. गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नकवी और बेकर ने एक ‘महत्वपूर्ण बैठक’ की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की नवीनतम स्थिति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और दूसरे दौर की प्रस्तावित शांति वार्ता से संबंधित राजनयिक प्रयासों पर चर्चा की.

नकवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से युद्धविराम बढ़ाने की पहल का स्वागत करते हुए इसे ‘सकारात्मक कदम’ बताया. उन्होंने कहा कि इससे तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. मंत्री ने कहा, ‘हम ईरान की ओर से भी सकारात्मक प्रगति की उम्मीद करते हैं.' नकवी और बेकर ने पश्चिम एशिया संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए कूटनीतिक माध्यम को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया.

बयान के अनुसार, नकवी ने बेकर को बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रक्षा बलों के प्रमुख (CDF) फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शांतिपूर्ण समाधान के लिए ‘हर स्तर पर पूरी कोशिश’ कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, ‘उम्मीद है कि दोनों पक्ष कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान को मौका देंगे.'

इस सप्ताह दोनों के बीच यह दूसरी बैठक वार्ता को लेकर अनिश्चितता के बीच हुई. प्रस्तावित वार्ता के लिए इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. सोमवार को, नकवी ने बेकर और पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोघदम के साथ अलग-अलग बैठकें कीं, जिनमें इस्लामाबाद वार्ता के दूसरे दौर की तैयारियों पर चर्चा की गई.

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