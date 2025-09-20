हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप के 'वीजा बम' से मचा कोहराम, भारत-US की फ्लाइट के किराये में उछाल, हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी

ट्रंप के 'वीजा बम' से मचा कोहराम, भारत-US की फ्लाइट के किराये में उछाल, हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऐलान करने के बाद एयरलाइन कंपनियों ने भारत से अमेरिका जाने वाले विमानों के किराये में अचानक ही काफी इजाफा कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Sep 2025 06:26 PM (IST)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से H-1B वीजा के लिए अतिरिक्त फीस 1,00,000 डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) करने और इस नियम को रविवार (21 सितंबर, 2025) से लागू करने की घोषणा के बाद अमेरिका के हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मच गई.

ट्रंप की इस घोषणा की खबर फैलते ही कई भारतीय टेक प्रोफेशनल्स ने अपनी यात्रा को कैंसिल कर विमान से उतरने तक का फैसला किया. दरअसल, इस वक्त कई भारतीय प्रोफेशनल्स अगले हफ्ते से शुरू होने वाले दुर्गा पूजा की छुट्टियों के लिए अमेरिका से भारत की यात्रा करने वाले थे. लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद वे भारत के लिए प्रस्थान करने वाले विमान से उतर गए.

वहीं, दूसरी ओर जो भारतीय पहले से भारत आए हुए थे, उन्होंने इस फैसले के बाद अमेरिका जाने वाली सीधी उड़ानों के किराये में अचानक हुई बढ़त देखी. एयरलाइन कंपनियों ने इस अफरातफरी का फायदा उठाने के लिए भारत से अमेरिका जाने वाले अपनी विमानों के किराये में खासा इजाफा कर दिया. क्योंकि H-1B वीजाधारकों में करीब 70 परसेंट भारतीय मूल के नागरिक होते हैं, इसलिए ट्रंप के इस कदम का सबसे ज्यादा असर भारतीय मूल के नागरिकों पर पड़ रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के तहत क्या है नियम?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिकी समयानुसार रविवार (21 सितंबर, 2025) को रात 12:01 बजे EDT (भारतीय समयानुसार सुबह 09:31 बजे IST) तक अमेरिका में प्रवेश कर लीजिए. इसके बाद कोई भी H-1B कर्मचारी अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा और ऐसा तब किया जाएगा, जब तक कि अमेरिका में उसे नौकरी देने वाली कंपनी 1,00,000 डॉलर की अतिरिक्त फीस का भुगतान न कर दे.

21 सितंबर की डेडलाइन से हर तरह मचा हड़कंप

ट्रंप की ओर से आदेश जारी करने के बाद अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने अपने H-1B वीजाधारक कर्मचारियों को अमेरिका से बाहर नहीं जाने की सलाह दी है. इसके अलावा, उनकी कंपनी के जो भी कर्मचारी पहले से देश के बाहर गए हुए हैं, उन सभी को तुरंत अमेरिका लौटने के लिए कहा गया है.

यह भी पढ़ेंः टैरिफ पर बातचीत शुरू होते ही ट्रंप के 'वीजा बम' ने भारत को दे डाला ट्रेड डील से भी बड़ा झटका

Published at : 20 Sep 2025 06:26 PM (IST)
Tags :
America H-1B Visa INDIA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
IDBI Bank ने बढ़ाए FD ब्याज दरें | अब पाएं 7.30% तक Return| Paisa Live
US-India trade तनाव से भारत को भारी नुकसान–जानिये कौनसे sectors हुए सबसे ज्यादा प्रभावित।Paisa Live
Solar Eclipse: 122 साल बाद पितृपक्ष में Surya Grahan, क्या होगा विनाश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
ट्रेंडिंग
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
शिक्षा
Jobs 2025: लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget