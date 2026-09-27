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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'कंगाल हो गया ईरान, हमने लगाई स्टील की दीवार', होर्मुज पर ट्रंप का बड़ा बयान

'कंगाल हो गया ईरान, हमने लगाई स्टील की दीवार', होर्मुज पर ट्रंप का बड़ा बयान

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना चाहता है, क्योंकि स्ट्रेट बंद होने से उसकी आय प्रभावित हो रही है. ईरान ने दुनिया के लिए समस्या पैदा करने के लिए स्ट्रेट बंद किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 27 Sep 2026 08:14 AM (IST)
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वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान तुरंत होर्मुज स्ट्रेट को खोलना चाहता है, क्योंकि स्ट्रेट बंद होने से उसकी आमदनी प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि ईरान को अपना पैसा होर्मुज स्ट्रेट से मिलता है और अब उसके पास पैसे की कमी हो रही है.

ट्रंप बोले- ईरान खुद अपने फैसले में फंस गया

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ट्रंप ने कहा कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दुनिया के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसका यह फैसला उसके लिए ही नुकसानदायक साबित हुआ. ट्रंप के मुताबिक, ईरान ने सोचा था कि स्ट्रेट बंद करके वह दुनिया के लिए समस्या खड़ी कर देगा.

ट्रंप ने कहा, फिर मैं आया और हमने सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी नाकाबंदी खड़ी कर दी. यह स्टील की दीवार जैसी है. हमने उनके लिए स्ट्रेट बंद कर दिया, बाकी सब इस्तेमाल कर सकते हैं

बाकी सभी करेंगे होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमालः ट्रंप

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान के पास अब पैसे नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला किया तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अब हम इसे तुम्हारे लिए बंद करेंगे, लेकिन बाकी सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

ट्रंप ने कहा कि ईरान को अब समझ आ गया है कि होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि ईरान की आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ा है और इसी वजह से वह स्ट्रेट को फिर से खोलना चाहता है.

ट्रंप बोले-  मैंने उनकी डील ठुकरा दी

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मैंने उनका सौदा ठुकरा दिया. वे ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिसमें वे तुरंत होर्मुज स्ट्रेट खोल दें. उन्हें बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है. ट्रंप ने यह बात तब कही जब वे व्हाइट हाउस के लॉन में मरीन वन हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे थे. इससे पहले न्यूयॉर्क में इस सप्ताह हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान दोनों देशों के बीच परोक्ष बातचीत हुई थी.

यह भी पढ़िएः 'वीजा देखकर नहीं आती बाढ़', चीन-भारत से कर दी नेपाल ने ये अपील

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 08:14 AM (IST)
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