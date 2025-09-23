अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में रूस-यूक्रेन जंग कैसे खत्म होगी, इसको लेकर अमेरिका का प्लान बता दिया है. ट्रंप ने कहा कि रूस को यूक्रेन में युद्ध को रोकना होगा. अगर रूस युद्ध खत्म नहीं करता है तो अमेरिका भारी टैरिफ लगाने को तैयार है. ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र से ये ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेंशन को बढ़ा सकता है.

ट्रंप ने रूस को दी टैरिफ लगाने की धमकी

ट्रंप ने कहा कि रूस पर टैरिफ लगाने के बाद ये युद्ध रुक सकता है. उन्होंने कहा, 'अगर रूस युद्ध खत्म नहीं करता है तो अमेरिका भारी टैरिफ लगाने को तैयार है, जो कि तुरंत युद्ध को रोक सकता है. इस टैरिफ से यूरोप को भारी नुकसान हो सकता है. यूरोप के देश जो यहां मौजूद हैं, उन्हें भी युद्ध रोकने की मुहिम में हमारे साथ आना चाहिए.'

NATO पर भी ट्र्ंप ने निशाना साधा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'नाटो देशों ने भी रूसी ऊर्जा और उसके उत्पादों पर ज्यादा रोक नहीं लगाई है. वे (यूरोपीय देश) अपने ही खिलाफ युद्ध को फंडिंग कर रहे हैं.' यूरोपीय संघ अभी भी रूस से एनर्जी खरीद रहा है. इसे लेकर ट्रंप ने कहा, 'वे रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं जबकि वे रूस से लड़ रहे हैं. यह उनके लिए शर्मनाक है.'

टैरिफ को लेकर साथ आए यूरोपीय देश: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रूस पर टैरिफ लगाने के लिए तैयार है. साथ ही यूरोपीय देशों को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें भी ऐसे ही उपाय अपनाकर अमेरिका से जुड़ना चाहिए. ट्रंप ने कहा कि टैरिफ को प्रभावी बनाने के लिए यूरोपीय देशों को हमारे साथ मिलकर यही उपाय अपनाने होंगे.

डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अपने कार्यकाल के पहले आठ महीनों की 'सबसे बड़ी उपलब्धियों' से की. उन्होंने कई कारण गिनाए कि क्यों उन्हें लगता है कि अमेरिका अपने स्वर्णिम युग में है. ट्रंप ने अपनी विदेश नीति से जुड़े किसी भी काम में मदद न करने के लिए संगठन की आलोचना की.

