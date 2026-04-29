'अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो...', जर्मन चांसलर मर्ज़ के बयान पर भड़के ट्रंप

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो...', जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

'अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो...', जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने ईरान विवाद को संभालने के लिए अमेरिका के तरीकों की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि ईरान की लीडरशिप डिप्लोमैटिक बातचीत में यूनाइटेड स्टेट्स को 'बेइज्जत' कर रही है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 29 Apr 2026 07:16 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे विवाद पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के बयान की कड़ी आलोचना की . ट्रंप ने जर्मन चांसलर पर तेहरान के न्यूक्लियर इरादों को गलत समझने और अपने स्टैंड को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया.

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा, 'जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ को लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है. उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है! अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो पूरी दुनिया बंधक बन जाती.'

ट्रंप ने फ्रेडरिक मर्ज़ पर कसा तंज

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैं अभी ईरान के साथ कुछ ऐसा कर रहा हूं जो अन्य देशों या राष्ट्रपतियों को बहुत पहले कर देना चाहिए था. उन्होंने मर्ज़ पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जर्मनी आर्थिक और अन्य मामलों में इतना खराब प्रदर्शन कर रहा है! 


अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो...', जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

जर्मन चांसलर ने क्या दिया था बयान? 

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने ईरान विवाद को संभालने के लिए अमेरिका के तरीकों की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि ईरान की लीडरशिप डिप्लोमैटिक बातचीत में यूनाइटेड स्टेट्स को 'बेइज्जत' कर रही है. चांसलर ने उन नाकाम बातचीत का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका का डेलीगेशन बिना किसी प्रोग्रेस के पाकिस्तान गए थे.

ये भी पढ़ें- यूएस-ईरान वॉर और होर्मुज ब्लॉकेड के बीच यूएई का बड़ा कदम, OPEC से हुआ बाहर, भारत पर क्या असर?

फ्रेडरिक मर्ज़ ने वॉशिंगटन की बड़ी स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठाए . जर्मन चांसलर ने कहा कि उन्हें ईरान युद्ध से बाहर निकलने का कोई साफ प्लान नहीं दिख रहा है. उनकी बातों ने अमेरिका और उसके यूरोपीय NATO साथियों के बीच बढ़ते मतभेदों, यूक्रेन और दूसरे जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर पहले से ही बढ़े तनाव को हाईलाइट किया.

ईरान जितना सोचा गया, उससे ज्यादा मजबूत: जर्मन चांसलर

यह कहते हुए कि ईरान की काबिलियत को शायद कम आंका गया है, मर्ज़ ने कहा, 'ईरान साफ तौर पर जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा मजबूत हैं. जैसे-जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है, वे बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं.'

ये भी पढ़ें- ‘खराब हो रहे ईरान के हालात’, ट्रंप का बड़ा दावा- होर्मुज ब्लॉकेड खोलने के लिए तेहरान ने किया अनुरोध

होर्मुज पर क्या बोले थे जर्मन चांसलर?

जर्मनी के चांसलर ने होर्मुज स्ट्रेट में हो रहे डेवलपमेंट पर भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि इस जरूरी शिपिंग रूट पर थोड़ी-बहुत माइनिंग हो गई है. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया भर में तेल शिपमेंट के लिए एक जरूरी रास्ता है, इसमें कोई भी रुकावट एनर्जी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड पर तुरंत और दूरगामी असर डाल सकती है.

Published at : 29 Apr 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
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