हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती

ट्रंप लगवा देंगे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की होड़! जानें भारत के हथियारों की ताकत और गिनती

Trump Nuclear Test Remark: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने कई साल पहले ही परीक्षण रोक दिया था, लेकिन जब दूसरे देश भी परीक्षण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा करना सही होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका ने करीब 30 साल बाद कहा है कि वह फिर से परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू कर सकता है, जिसके बाद से दुनिया में वैश्विक परमाणु संतुलन बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा है. रूस और चीन जैसी अन्य देश भी अपने लगातार अपने परमाणु हथियार से जुड़े परीक्षण कर रहे हैं. यह कदम भारत को एक नई रणनीतिक दुविधा में भी डाल रहा है. 

ट्रंप ने दिया परमाणु हथियारों के परीक्षण का आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "दूसरे देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वह हमारे परमाणु हथियारों का भी समान आधार पर परीक्षण शुरू करें. हमने कई साल पहले ही परीक्षण रोक दिया था, लेकिन जब दूसरे देश भी परीक्षण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा करना सही होगा."

अमेरिकी न्यूज चैनल सीबीएस को  दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "रूस और चीन परमाणु टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वे इस बारे में बात नहीं करते हैं. नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है." इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर में अपनी भूमिका की बात दोहराई.

'काफी महंगा होगा परमाणु परीक्षण'

फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के हंस क्रिस्टेंसन ने द टेलीग्राफ को बताया कि फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करना काफी महंगा होगा और इसमें काफी समय लगेगा. उन्होंने बताया कि एक नया परमाणु हथियार विकसित करने के लिए परीक्षण में करीब 5 साल लगेंगे. साल 1966 में आई न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) के तहत सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी. 

साल 2024 तक 187 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और 178 देशों ने इसकी पुष्टि की थी. हालांकि यह संधि अभी तक प्रभावी नहीं हुई है क्योंकि अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान सहित आठ प्रमुख देशों ने दोनों चरणों को पूरा नहीं किया है. अमेरिका ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन उसका अनुमोदन नहीं किया इसलिए वह इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है. रूस ने साल 2023 में इसकी स्वीकृति रद्द कर दी थी.

किस देश ने कब किया परमाणु परीक्षण?

चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने आखिरी बार साल 1996 में परमाणु परीक्षण किया था. सोवियत संघ ने आखिरी बार 1990 में परीक्षण किया था, जबकि अमेरिका ने 1992 में इसे बंद कर दिया था. CTBT पर हस्ताक्षर होने के बाद से, केवल 10 परमाणु परीक्षण किए गए हैं, जो सभी भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने किया. 

उत्तर कोरिया ने 2006, 2009, 2013, 2016 (दो बार) और 2017 में छह अंडरग्राउंड विस्फोट किए हैं, जबकि इजरायल परमाणु हथियार रखने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है. दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने हथियारों को विकसित किया और फिर स्वेच्छा से नष्ट कर दिया और फिर स्वेच्छा से नष्ट कर दिया.

आज कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं?

फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) के अनुसार साल 2025 तक नौ देशों के पास सामूहिक रूप से लगभग 12,241 परमाणु हथियार होंगे. इनमें से 9,614 संभावित उपयोग के लिए सैन्य भंडार में हैं, 3,912 ऑपरेशनल फोर्स के साथ तैनात हैं और लगभग 2,100 हाई अलर्ट पर हैं. रूस के पास कुल 5,459 (सैन्य भंडार में 4,309), अमेरिका 5,177 (सैन्य भंडार में 3,700), चीन-600, फ्रांस-290, ब्रिटेन-225, भारत-180, पाकिस्तान-170, इजरायल-90, उत्तर कोरिया-50 परमाणु हथियार हैं.

क्या भारत को भी करना चाहिए परमाणु परीक्षण?

भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण और 1998 में पोखरण-II का परीक्षण किया था. भारत की परमाणु सिद्धांत नीति विश्वसनीय न्यूनतम निवारण बनाए रखने के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें संयम और जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है. 1988 के बाद से भारत ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है. ट्रंप के परीक्षण के आदेश और रूस-चीन की बढ़ती परमाणु गतिविधियों ने भारत में बहस छेड़ दी है कि क्या उसे अपने प्रतिबंध पर पुनर्विचार करना चाहिए?

भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "ट्रंप ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की घोषणा की. पुतिन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल, बुरेवेस्टेनिक और पानी के भीतर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पोसाइडन का परीक्षण किया. क्या भारत के परमाणु रुख पर पुनर्विचार की आवश्यकता है?" सुरक्षा एवं विकास अनुसंधान केंद्र के संस्थापक  हैप्पीमोन जैकब ने कहा, "अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करता है तो भारत को भी इस अवसर का लाभ उठाकर अपना थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण करना चाहिए."

Published at : 03 Nov 2025 06:43 PM (IST)
Tags :
RUSSIA Us INDIA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
ट्रेंडिंग
बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर चले लात घूंसे! शादी का हॉल बना जंग का मैदान- वीडियो वायरल
बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर चले लात घूंसे! शादी का हॉल बना जंग का मैदान- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन उठाने वालों के लिए काम की है बात
ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन उठाने वालों के लिए काम की है बात
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
Embed widget