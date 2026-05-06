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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'समझौता हुआ तो खुलेगा होर्मुज, नहीं तो बमबारी...', ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली धमकी

'समझौता हुआ तो खुलेगा होर्मुज, नहीं तो बमबारी...', ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली धमकी

Trump Warns Iran: ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो बमबारी दोबारा शुरू होगी और यह पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और तीव्र होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 May 2026 07:07 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान तय शर्तें मान लेता है तो युद्ध और नाकेबंदी खत्म हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले से ज्यादा तीव्र हमले किए जाएंगे.

समझौते पर खत्म हो सकता है युद्ध और नाकेबंदी
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि अगर ईरान 'पहले से तय शर्तों को मान लेता है', तो ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ खत्म कर दिया जाएगा. इसके साथ ही अमेरिका की नाकेबंदी भी हटाई जा सकती है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सभी देशों, यहां तक कि ईरान के लिए भी खोल दिया जाएगा.

समझौता नहीं हुआ तो और तेज होगी बमबारी
ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो बमबारी दोबारा शुरू होगी और यह पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और तीव्र होगी. उन्होंने इसे 'बहुत बड़े स्तर' पर होने वाली कार्रवाई बताया.

IRGC ने भी दिए संकेत, हॉर्मुज खुलने की संभावना
इस बीच ईरान की IRGC नेवी ने भी बयान जारी कर संकेत दिए हैं कि अगर 'आक्रामक ताकतों से खतरा खत्म होता है', तो हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जा सकता है. IRGC ने जहाज मालिकों को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि नए नियमों के तहत 'सुरक्षित और स्थायी आवाजाही' संभव बनाई जाएगी.

‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ फिलहाल रोका गया
यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’- जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन था, उसे अस्थायी रूप से रोक दिया है. ट्रंप ने रविवार को इस अभियान की घोषणा की थी और यूएस सेंट्रल कमांड ने अगले दिन से इस पर अमल शुरू कर दिया था. हालांकि, इस प्रोजेक्ट के कारण संकरे समुद्री मार्ग के आसपास तनाव पैदा हो गया जो वैश्विक तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से के परिवहन का एक प्रमुख मार्ग है.

Published at : 06 May 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump IRAN Strait Of Hormuz
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