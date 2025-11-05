हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ट्रंप- मोदी के बीच होती रहती है बात', व्हाइट हाउस ने किया खुलासा, भारत-अमेरिका ट्रेल डील पर कही बड़ी बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगातार बातचीत जारी है. व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों देश व्यापार और आर्थिक सहयोग पर गंभीर चर्चाएं कर रहे हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 05 Nov 2025 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते एक बार फिर मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं. व्हाइट हाउस ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अक्सर बातचीत होती रहती है, जबकि दोनों देशों की व्यापारिक टीमें भी गंभीर और रचनात्मक बातचीत जारी रखे हुए हैं.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और वे अक्सर उनसे बातचीत करते हैं.” उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर लगातार गंभीर चर्चाएं हो रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

लेविट ने यह भी बताया कि हाल ही में ट्रंप ने दीवाली के अवसर पर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मोदी से बातचीत की थी. इस दौरान कई वरिष्ठ भारतीय-अमेरिकी अधिकारी भी मौजूद थे. उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बेहद सकारात्मक हैं और इस रिश्ते को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं.” उन्होंने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की भी सराहना की, जो नई दिल्ली में अमेरिका की ओर से राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

व्यापार विवाद के बाद अब रिश्तों में सुधार के संकेत

ट्रंप ने पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान कहा था कि वे भारत के साथ एक नया ट्रेड डील करना चाहते हैं. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में खटास देखी गई थी. दरअसल, वॉशिंगटन ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने के चलते भारतीय आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था.

अमेरिका ने यह बढ़ोतरी 30 जुलाई को की थी और इसके एक हफ्ते बाद अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया गया. हालांकि, रूस की बड़ी तेल कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर नए अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद, भारतीय तेल कंपनियों ने रूसी कच्चे तेल का आयात घटा दिया है.

विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम भारत-अमेरिका संबंधों में नई गर्माहट का संकेत देता है. व्हाइट हाउस के हालिया बयान से यह भी स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को और गति मिल सकती है.

Published at : 05 Nov 2025 07:48 AM (IST)
