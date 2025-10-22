ट्रंप ने PM मोदी से फोन पर की बात, कहा- ट्रेड पर हुई चर्चा; रूसी तेल खरीद पर फिर किया बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (22 अक्टूबर) को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और दोनों नेताओं ने व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतरीन इंसान और अच्छे दोस्त बताया. उन्होंने भारत के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं.

ट्रंप ने कहा, 'मैं भारत के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आज मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई. हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही... वह शानदार व्यक्ति हैं और समय के साथ मेरे अच्छे मित्र बन गए हैं. हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन मुख्य रूप से व्यापार पर बात हुई.'

#WATCH | Washington, DC | On being asked by ANI if tariffs would be imposed on China for buying crude oil from Russia, US President Trump says. "... Right now, as of November 1st, China will have about 155% tariffs put on it. I don't think it's sustainable for them. I want to be… pic.twitter.com/WGtOBK3HiF — ANI (@ANI) October 21, 2025

रूसी तेल खरीद को लेकर फिर किया दावा

यूएस राष्ट्रपति और पीएम मोदी बातचीत ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने फिर दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर भारत ऐसा नहीं करता तो उसे भारी टैरिफ देना जारी रखना होगा.

ट्रंप ने फिर कही ये बड़ी बात

उन्होंने कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्होंने कहा कि भारत अब रूसी तेल का सौदा नहीं करेगा.' हालांकि जब भारत ने इस दावे को खारिज किया कि दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर कोई फोन कॉल हुई थी तो ट्रंप ने जवाब दिया, 'अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं तो उन्हें भारी टैरिफ चुकाते रहना होगा और वे ऐसा नहीं चाहेंगे.'

ट्रंप बार-बार रूसी तेल खरीद पर बयान ऐसे समय में दे रहे हैं, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है. अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% तक का शुल्क लगाया हुआ है, जिसमें 25% अतिरिक्त शुल्क अगस्त में रूस से तेल खरीद को लेकर लगाया गया था. वहीं भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद का निर्णय बाज़ार की स्थिति और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक दबाव पर. भारत ने हमेशा यह दोहराया है कि अपने नागरिकों के लिए सस्ती और स्थायी ऊर्जा सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है.

ये भी पढ़ें-

गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान