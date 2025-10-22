हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ने PM मोदी से फोन पर की बात, कहा- ट्रेड पर हुई चर्चा; रूसी तेल खरीद पर फिर किया बड़ा दावा

ट्रंप ने PM मोदी से फोन पर की बात, कहा- ट्रेड पर हुई चर्चा; रूसी तेल खरीद पर फिर किया बड़ा दावा

ट्रंप ने फिर कहा है कि पीएम मोदी से व्यापार पर चर्चा की और उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया. उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने की बात कही है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 22 Oct 2025 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (22 अक्टूबर) को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और दोनों नेताओं ने व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतरीन इंसान और अच्छे दोस्त बताया. उन्होंने भारत के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं.

ट्रंप ने कहा, 'मैं भारत के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आज मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई. हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही... वह शानदार व्यक्ति हैं और समय के साथ मेरे अच्छे मित्र बन गए हैं. हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन मुख्य रूप से व्यापार पर बात हुई.'

रूसी तेल खरीद को लेकर फिर किया दावा

यूएस राष्ट्रपति और पीएम मोदी बातचीत ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने फिर दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर भारत ऐसा नहीं करता तो उसे भारी टैरिफ देना जारी रखना होगा.

ट्रंप ने फिर कही ये बड़ी बात

उन्होंने कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्होंने कहा कि भारत अब रूसी तेल का सौदा नहीं करेगा.' हालांकि जब भारत ने इस दावे को खारिज किया कि दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर कोई फोन कॉल हुई थी तो ट्रंप ने जवाब दिया, 'अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं तो उन्हें भारी टैरिफ चुकाते रहना होगा और वे ऐसा नहीं चाहेंगे.'

ट्रंप बार-बार रूसी तेल खरीद पर बयान ऐसे समय में दे रहे हैं, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है. अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% तक का शुल्क लगाया हुआ है, जिसमें 25% अतिरिक्त शुल्क अगस्त में रूस से तेल खरीद को लेकर लगाया गया था. वहीं भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद का निर्णय बाज़ार की स्थिति और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक दबाव पर. भारत ने हमेशा यह दोहराया है कि अपने नागरिकों के लिए सस्ती और स्थायी ऊर्जा सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है.

ये भी पढ़ें-

गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान

Published at : 22 Oct 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Donald Trump India US Trade NARENDRA MODI DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
हेल्थ
Risk of cancer in cirrhosis: कितना खतरनाक हो सकता है लिवर सोराइसिस, किस स्टेज में ये बन जाता है कैंसर?
कितना खतरनाक हो सकता है लिवर सोराइसिस, किस स्टेज में ये बन जाता है कैंसर?
नौकरी
UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?
इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?
विश्व
'अगर पुतिन का विमान पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो...' विदेश मंत्री सिकोरस्की ने दी चेतावनी
'अगर पुतिन का विमान पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो...' विदेश मंत्री सिकोरस्की ने दी चेतावनी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget