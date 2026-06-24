ममता-उद्धव के बाद US में ट्रंप के सांसद बागी! ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव संसद में पास

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध को लेकर एक और बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी संसद के उच्च सदन यानी यूएस सीनेट ने मंगलवार को उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा गया है. सबसे खास बात ये रही कि इस प्रस्ताव को ट्रंप के सांसदों ने भी समर्थन भी दिया है. जिस तरह भारत में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के सांसद बागी हुए, उसी तरह अमेरिका में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अपने ही सांसदों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

सीनेट में प्रस्ताव के समर्थन में 50 वोट

सीनेट में युद्ध शक्तियों से जुड़े इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में यानी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 48 वोट रहे. अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया था, जिसमें वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी. ईरान के साथ युद्ध को लेकर ट्रंप को अपने सांसदों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है.



यह पहली बार था जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना को मोर्चे से हटाने का निर्देश दिया गया था. 1973 के इस बिल को युद्ध शक्ति अधिनियम के रूप में जाना जाता है.

ट्रंप के 4 सांसदों ने प्रस्ताव के समर्थन में दिया वोट



डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट और हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव दोनों में ही मामूली बहुमत है. ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने वोट किया है. ट्रंप की पार्टी के चार सांसदों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जबकि दो वोटिंग के दौरान हाउस में मौजूद नहीं थे. इसके अलावा डेमोक्रेट पार्टी के एक सीनेटर ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया.

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रिपब्लिकन पार्टी को मिले इस झटके से ट्रंप के फैसले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब तक ये क्लीयर नहीं हो पाया है क्योंकि अमेरिका इस समय ईरान के साथ शांति समझौते पर बातचीत कर रहा है. हो सकता है कि जल्दी ही दोनों पक्ष किसी डील पर पहुंच जाएं.

क्या अदालतों में होगा इसका निपटारा?

युद्ध शक्ति अधिनियम के तहत, यह विधेयक ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस नहीं भेजा जाता है. हालांकि, व्हाइट हाउस का कहना है कि यह विधेयक संवैधानिक नहीं है और इसलिए बाध्यकारी नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक विवादास्पद कानूनी एक सवाल बना हुआ है जिसका निपटारा हो सकता है कि अदालतों में ही किया जाए.

बता दें कि यह प्रस्ताव निचले सदन यानी हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव में कुछ रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन की वजह से पास हो गया है. वहां इसके समर्थन में 215 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में यानी ट्रंप के पक्ष में सिर्फ 208 सासंदों ने वोट दिया. इस हाउस में रिपब्लिकन पार्टी के चार सांसदों ने इसके समर्थन में वोट दिया था.

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