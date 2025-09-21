अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सख्त संदेश भिजवाया है. ट्रंप ने मादुरो से कहा कि वो वेनेजुएला के अपने अपराधियों और पागलों को तुरंत वापस बुला लें, जिन्हें अमेरिका निर्वासित करना चाहता है. यूएस राष्ट्रपति ने धमकी देते हुए कहा कि अगर मादुरो ने इसके लिए इनकार किया तो उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

We want Venezuela to immediately accept all of the prisoners, and people from mental institutions, which includes the Worst in the World Insane Asylums, that Venezuelan “Leadership” has forced into the United States of America. Thousands of people have been badly hurt, and even… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 20, 2025

अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं. वेनेजुएला की आर्थिक गिरावट, तेल संकट और मानवाधिकार उल्लंघन हमेशा अंतरराष्ट्रीय बहस का हिस्सा रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पहले भी वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुकी है. अब ट्रंप की इस धमकी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव

हाल की समय में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार (13 सितंबर 2025) को पांच अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को प्यूर्टो रिको के सीबा स्थित पूर्व रूजवेल्ट रोड्स सैन्य अड्डे पर उतरते देखा गया. यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ व्यापक अभियान के तहत 10 स्टील्थ फाइटर जेट्स तैनात करने के निर्देश दिए थे.

डोनाल्ड ट्रंप का क्लीयर मैसेज

प्यूर्टो रिको, जो अमेरिका से जुड़ा हुआ इलाक है. ये वेनेजुएला से लगभग 937 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. हाल के दिनों में इस ठिकाने पर हेलीकॉप्टर, ऑस्प्रे विमान, अन्य ट्रांसपोर्ट विमान और सैनिकों की मौजूदगी भी देखी गई है. इस कदम से क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका ड्रग कार्टेल्स और नार्कोट्रैफिकिंग को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है. इसी रणनीति के तहत उन्होंने पेंटागन को आदेश दिया कि क्षेत्र में 10 F-35 जेट्स तैनात किए जाएं.

