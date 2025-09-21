हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी? 

'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी? 

डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सख्त संदेश देते हुए अपराधियों को वापस बुलाने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर वेनेजुएला ऐसा नहीं करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 21 Sep 2025 07:41 AM (IST)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सख्त संदेश भिजवाया है. ट्रंप ने मादुरो से कहा कि वो वेनेजुएला के अपने अपराधियों और पागलों को तुरंत वापस बुला लें, जिन्हें अमेरिका निर्वासित करना चाहता है. यूएस राष्ट्रपति ने धमकी देते हुए कहा कि अगर मादुरो ने इसके लिए इनकार किया तो उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. 

अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं. वेनेजुएला की आर्थिक गिरावट, तेल संकट और मानवाधिकार उल्लंघन हमेशा अंतरराष्ट्रीय बहस का हिस्सा रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पहले भी वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुकी है. अब ट्रंप की इस धमकी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव

हाल की समय में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार (13 सितंबर 2025) को पांच अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को प्यूर्टो रिको के सीबा स्थित पूर्व रूजवेल्ट रोड्स सैन्य अड्डे पर उतरते देखा गया. यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ व्यापक अभियान के तहत 10 स्टील्थ फाइटर जेट्स तैनात करने के निर्देश दिए थे.

डोनाल्ड ट्रंप का क्लीयर मैसेज

प्यूर्टो रिको, जो अमेरिका से जुड़ा हुआ इलाक है. ये वेनेजुएला से लगभग 937 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. हाल के दिनों में इस ठिकाने पर हेलीकॉप्टर, ऑस्प्रे विमान, अन्य ट्रांसपोर्ट विमान और सैनिकों की मौजूदगी भी देखी गई है. इस कदम से क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका ड्रग कार्टेल्स और नार्कोट्रैफिकिंग को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है. इसी रणनीति के तहत उन्होंने पेंटागन को आदेश दिया कि क्षेत्र में 10 F-35 जेट्स तैनात किए जाएं.

ये भी पढ़ें: यूरोप के हवाई अड्डों पर हो गया साइबर अटैक! विमान परिचालन पर पड़ा असर, एअर इंडिया ने जारी की एडवायजरी

Published at : 21 Sep 2025 07:07 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI US-Venezuela Tensions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', US ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?', US ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो ओवैसी ने PM मोदी से पूछा
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
बॉलीवुड
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
जनरल नॉलेज
Mughal Chakhna History: शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
शराब के साथ क्या खाते थे मुगल, जानें कितना पुराना है चखना का इतिहास?
ट्रेंडिंग
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
है कोई टक्कर में? 72 लाख की शराब पी गया बिहार का मोटूलाल! जमीन जायदाद सब नशे में उड़ाई- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget