14 सूत्रीय डील में क्या-क्या, जिस पर ट्रंप-पेजेश्कियान ने किए साइन? दस्तावेज में PAK का भी नाम

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने 14 सूत्रीय डील पर साइन कर दिए हैं. इस MoU में दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म करना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और प्रतिबंधों के साथ-साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिवसीय प्रक्रिया शुरू करना है.

ट्रंप ने बुधवार को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस MoU पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद पेजेश्कियान द्वारा हस्ताक्षरित यह समझौता तुरंत प्रभावी हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने इस डील का मसौदा जारी किया है. इसका मसौदे का नाम 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेडिंग बिटवीन यूएस एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान' रखा गया है.

डील के मसौदे पर अमेरिका ने क्या कहा?

अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस डील में होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोलने, ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम का भंडार हटाने और ईरान को प्रतिबंधों में ढील के लिए एक ढांचा तैयार करना शामिल है. CNN के अनुसार, अधिकारी ने कहा, 'यह मूल रूप से एक ऐसा समझौता है जो हमें होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने, ईरान को इनरिच्ड यूरेनियम भंडार को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध करने की इजाजत देता है. हमें एक ऐसा ऑप्शन देता है कि अगर ईरान अपना व्यवहार सुधारता है तो हम उसे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देंगे.'

🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

अमेरिका-ईरान ने किए डील पर साइन: इस्माइल बाघई

प्रेस टीवी के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बताया कि समझौता प्रस्ताव के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है और दोनों पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि ओमान और अन्य देशों के साथ कुछ समय से बातचीत चल रही थी और होर्मुज स्ट्रेट को मैनेज करने के लिए काफी हद तक सहमति बन चुकी है.

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बाघई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर 'ईरान के इस्लामी गणराज्य की संप्रभुता और अधिकार' को बनाए रखते हुए सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा. 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान समेत सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करना और आपसी सहमति से बढ़ाए जा सकने वाले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का वादा शामिल है.

अमेरिका और ईरान के बीच डील में क्या-क्या है?



डील के तहत, अमेरिका होर्मुज में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और संबंधित प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर देगा, जबकि ईरान प्रारंभिक 60 दिनों की अवधि के लिए होर्मुज से वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन को निःशुल्क सुगम बनाएगा. इस दस्तावेज में प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, ईरान की ज़ब्त की गई संपत्तियों को जारी करने, ईरानी तेल निर्यात के लिए ट्रेजरी छूट देने और ईरान के लिए कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजनाओं की भी रूपरेखा दी गई है.

प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान ने ज्ञापन में इस बात की पुष्टि की है कि वह परमाणु हथियार विकसित या हासिल नहीं करेगा. समझौते में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की देखरेख में ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम भंडार के भविष्य पर चर्चा का भी प्रावधान है.

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