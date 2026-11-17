अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एशिया यात्रा के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र की कूटनीति में हलचल तेज होने वाली है. मंगलवार को ट्रंप दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के शिखर सम्मेलन के आखिरी चरण में फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचेंगे. यहां अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड की दो साल बाद पहली शिखर बैठक होगी.

रॉयटर्स के मुताबिक, यह ट्रंप की राष्ट्रपति के रूप में पहली क्वाड बैठक होगी. इसके साथ ही उनकी चीन और रूस के राष्ट्रपतियों के साथ प्रस्तावित त्रिपक्षीय बातचीत पर भी दुनिया की नजर रहेगी. ट्रंप की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब अमेरिका में उनकी रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है और जासूसी से जुड़े आरोपों ने अमेरिका-चीन के बीच पहले से नाजुक व्यापारिक समझौते को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं.

ट्रंप के दौरे से पहले मनीला में विरोध प्रदर्शन की आशंका

ट्रंप की फिलीपींस यात्रा से पहले मनीला में विरोध प्रदर्शन होने की आशंका है. पिछले कई दिनों से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के पुतले जलाए हैं और मध्य पूर्व में जारी युद्ध खत्म करने की मांग की है. इसके अलावा अमेरिका की अगुवाई वाली पैक्स सिलिका पहल को रद्द करने की मांग भी उठाई गई है.

दो साल बाद क्वाड नेताओं की बैठक, चीन की भी नजर

क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. इसकी पिछली बैठक के करीब दो साल बाद चारों देशों के नेता फिर एक साथ बैठेंगे. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने क्वाड को अपनी विदेश नीति की प्रमुख पहल बनाया था. वहीं, ट्रंप के पिछले कार्यकाल में इस समूह की सक्रियता और महत्वाकांक्षा कम होने की बात कही गई थी.

यह बैठक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) सम्मेलन से ठीक पहले हो रही है. चीन पहले क्वाड पर बीजिंग को घेरने की कोशिश करने का आरोप लगा चुका है. हालांकि, क्वाड के सदस्य देशों का कहना है कि यह समूह किसी एक देश के खिलाफ नहीं है.

चीन-आसियान के बढ़ते व्यापारिक संबंधों के बीच अमेरिका की पहल

सोमवार को आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने चीन और आसियान की आर्थिक उपलब्धियों की सराहना की. उन्होंने वैश्विक व्यापार प्रतिबंधों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने की जरूरत बताई. साथ ही देशों से एकजुट रहने और बाहरी हस्तक्षेप से बचने की अपील की.

चीन, आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेश का प्रमुख स्रोत है. 11 सदस्य देशों वाले इस संगठन की संयुक्त अर्थव्यवस्था 3.9 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है. इसके बावजूद क्षेत्र की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के साथ भी अपने संबंध मजबूत करना चाहती हैं. ट्रंप प्रशासन की व्यापार और कूटनीतिक नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच यह कोशिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने क्वाड बैठक दोबारा आयोजित कराने के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि चीन और रूस के साथ प्रस्तावित त्रिपक्षीय बातचीत से पहले क्वाड की बैठक होना अमेरिका के लिए एक मजबूत संदेश देने का अवसर है. उनके मुताबिक, एशिया में अमेरिकी रणनीति के लिए अमेरिका-जापान संबंध सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं.

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने भी कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में क्वाड ने क्षेत्र की बड़ी चुनौतियों से निपटने और स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय साझेदारी दिखाई है.

समुद्री सुरक्षा, खनिज और एआई पर हो सकती है चर्चा

जापान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, क्वाड बैठक में चारों देशों के नेता एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेंगे. बातचीत में समुद्री सुरक्षा, निर्यात प्रतिबंध, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला में विविधता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं.

आसियान नेताओं और थाईलैंड के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे ट्रंप

ट्रंप के मनीला पहुंचने से पहले मंगलवार को आसियान नेता जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत के नेताओं के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद वार्षिक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होगा. ट्रंप इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका-आसियान विशेष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. बुधवार को वह फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से भी मुलाकात करेंगे. फिलीपींस अमेरिका का रक्षा साझेदार है.

इसके अलावा ट्रंप की मंगलवार को थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल के साथ बातचीत होने की भी संभावना है. थाई मीडिया के मुताबिक, इस बैठक के बाद पारस्परिक व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत पर संयुक्त बयान जारी किया जा सकता है. अमेरिका इस साल थाईलैंड का सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है. थाईलैंड के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है. अमेरिका ने 2003 में थाईलैंड को प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था.

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