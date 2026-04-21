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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ईरान के साथ युद्ध में हम जीत रहे हैं...' इस्लामाबाद पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा दावा, किसे कहा गद्दार

'ईरान के साथ युद्ध में हम जीत रहे हैं...' इस्लामाबाद पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा दावा, किसे कहा गद्दार

US Israel War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध और संभावित शांति समझौते को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 07:47 AM (IST)
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US Israel War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर तीखा हमला बोला. ट्रंप ने आरोप लगाया कि जब अमेरिका ईरान के साथ युद्ध के निर्णायक मोड़ पर है, तब डेमोक्रेट्स देश की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) पर एक के बाद एक कई पोस्ट करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान के साथ समझौता करने के लिए उन पर कोई "दबाव" नहीं है, भले ही दो सप्ताह का संघर्ष विराम (ceasefire) जल्द ही समाप्त होने वाला है.

"हम युद्ध बड़े अंतर से जीत रहे हैं"

ट्रंप ने अपने पोस्ट में दावा किया कि युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ है और अमेरिका यह जंग "बड़े अंतर से जीत रहा है." उन्होंने साफ कर दिया कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता. ट्रंप का मानना है कि यह समझौता काफी जल्दी हो जाएगा.

दबाव की खबरों को बताया फेक न्यूज

समझौते को लेकर चल रही अटकलों पर ट्रंप ने लिखा, "मैं फेक न्यूज में पढ़ रहा हूं कि मुझ पर डील करने का 'दबाव' है. यह बिल्कुल झूठ है! मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, हालांकि सब कुछ बहुत जल्द सुलझ जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में समय उनके खिलाफ नहीं है और वे अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहे हैं.

नया समझौता होगा ऐतिहासिक

ईरान के साथ बातचीत पर ट्रंप ने कहा कि जिस नई डील पर चर्चा हो रही है, वह 2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) से कहीं बेहतर होगी. उन्होंने पिछली सरकारों के समझौतों की आलोचना करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य अमेरिका के हितों की रक्षा करना है.

डेमोक्रेट्स पर लगाया गद्दारी का आरोप

ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ छह हफ्ते से चल रहे संघर्ष का बचाव किया. उन्होंने इसकी तुलना प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध से की, जो सालों तक चले थे. ट्रंप ने कहा कि उनका अभियान उन युद्धों की तुलना में "कहीं अधिक तेज" है.

उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्हें "गद्दार" (Traitors) तक कह डाला. ट्रंप ने लिखा, "ये कमजोर और दयनीय डेमोक्रेट्स सालों से ईरान के खतरे की बात करते थे और कहते थे कि कुछ करना चाहिए. लेकिन अब जब मैं यह कर रहा हूं, तो वे हमारी सेना और ट्रंप प्रशासन की उपलब्धियों को कम आंक रहे हैं. हम इस युद्ध में हैं, और इसे सही तरीके से खत्म करेंगे."

"जल्दबाजी में नहीं करेंगे कोई समझौता"

राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपतियों पर भी हमला बोला और कहा कि उनमें ईरान के खिलाफ जरूरी कदम उठाने के लिए "साहस या दूरदर्शिता" की कमी थी. ट्रंप ने फिर दोहराया कि वे किसी भी ऐसे समझौते के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा न हो. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपनी मजबूत स्थिति को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे.

Published at : 21 Apr 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Donald Trump JD Vance Iran War DONALD Trump Strait Of Hormuz
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