हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?

'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?

व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई राजदूत केविन रुड के बीच तनातनी हुई. पुराने बयान और व्यक्तिगत मतभेद के बीच अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया ने नया खनिज समझौता किया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 21 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के व्हाइट हाउस में सोमवार को एक अजीब स्थिति बन गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आमना-सामना ऑस्ट्रेलियाई राजदूत केविन रुड से हो गया. यह घटना उस समय हुई जब ट्रंप ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.

दरअसल, एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री अल्बानीज की सरकार या राजदूत रुड के पुराने बयानों से कोई दिक्कत है? इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, “मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता,” जबकि केविन रुड उसी कमरे में मौजूद थे. इसके बाद ट्रंप ने रुड से पूछा, “क्या आपने कुछ गलत किया था? क्या आप अब भी सरकार में हैं?” इस पर रुड ने मुस्कुराते हुए कहा, “नहीं, मिस्टर प्रेसिडेंट मैं इस पद पर आने से पहले सरकार में था.”

मुलाकात के दौरान ट्रंप ने रुड से क्या कहा?

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाद में ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने रुड से कहा, “मुझे तुम पसंद नहीं हो और शायद कभी नहीं होंगे.” दोनों के बीच यह खटास नई नहीं है. साल 2020 में केविन रुड ने ट्रंप को इतिहास का सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति कहा था, जिसके जवाब में ट्रंप ने रुड को “गंदा” और “कम समझदार” व्यक्ति बताया था.

पीएम अल्बनीज ने की अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश

हालांकि इस तनाव के बीच भी प्रधानमंत्री अल्बनीज ने अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की. दोनों देशों ने दुर्लभ खनिज (Rare Earths) और क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग बढ़ाने के लिए नया समझौता किया, जिससे चीन पर निर्भरता घटाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इस मुलाकात का एक और अहम पहलू यह था कि ट्रंप प्रशासन इस समय AUKUS रक्षा समझौते की समीक्षा कर रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल हैं.

इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि भले ही ट्रंप और रुड के बीच रिश्ते तल्ख हों, लेकिन दोनों देशों के रणनीतिक हित अभी भी एक ही दिशा में हैं, जिसका मकसद है चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना और आपसी रक्षा साझेदारी को मजबूत करना.

ये भी पढ़ें-

'शायद 155 फीसदी टैरिफ, जब तक...', डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर चीन को दी धमकी

Published at : 21 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Anthony Albanese Kevin Rudd DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
बिहार
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
बिहार
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
यूटिलिटी
इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?
इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?
ट्रेंडिंग
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
समंदर की अनदेखी दुनिया जहां आज तक नहीं पहुंचा इंसान, जानें वहां क्या-क्या छिपा है?
समंदर की अनदेखी दुनिया जहां आज तक नहीं पहुंचा इंसान, जानें वहां क्या-क्या छिपा है?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget