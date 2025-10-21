अमेरिका के व्हाइट हाउस में सोमवार को एक अजीब स्थिति बन गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आमना-सामना ऑस्ट्रेलियाई राजदूत केविन रुड से हो गया. यह घटना उस समय हुई जब ट्रंप ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.

दरअसल, एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री अल्बानीज की सरकार या राजदूत रुड के पुराने बयानों से कोई दिक्कत है? इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, “मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता,” जबकि केविन रुड उसी कमरे में मौजूद थे. इसके बाद ट्रंप ने रुड से पूछा, “क्या आपने कुछ गलत किया था? क्या आप अब भी सरकार में हैं?” इस पर रुड ने मुस्कुराते हुए कहा, “नहीं, मिस्टर प्रेसिडेंट मैं इस पद पर आने से पहले सरकार में था.”

मुलाकात के दौरान ट्रंप ने रुड से क्या कहा?

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाद में ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने रुड से कहा, “मुझे तुम पसंद नहीं हो और शायद कभी नहीं होंगे.” दोनों के बीच यह खटास नई नहीं है. साल 2020 में केविन रुड ने ट्रंप को इतिहास का सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति कहा था, जिसके जवाब में ट्रंप ने रुड को “गंदा” और “कम समझदार” व्यक्ति बताया था.

🚨 Funniest. President. EVER.



REPORTER: The Australian ambassador said something bad about you.



TRUMP: Where is he? You said something bad?



AMBASSADOR: Before I took this position...



TRUMP: I don't like YOU either. I probably NEVER WILL!



*Room erupts in laughter* 😂😂 pic.twitter.com/cVvnplejds — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 20, 2025

पीएम अल्बनीज ने की अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश

हालांकि इस तनाव के बीच भी प्रधानमंत्री अल्बनीज ने अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की. दोनों देशों ने दुर्लभ खनिज (Rare Earths) और क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग बढ़ाने के लिए नया समझौता किया, जिससे चीन पर निर्भरता घटाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इस मुलाकात का एक और अहम पहलू यह था कि ट्रंप प्रशासन इस समय AUKUS रक्षा समझौते की समीक्षा कर रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल हैं.

इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि भले ही ट्रंप और रुड के बीच रिश्ते तल्ख हों, लेकिन दोनों देशों के रणनीतिक हित अभी भी एक ही दिशा में हैं, जिसका मकसद है चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना और आपसी रक्षा साझेदारी को मजबूत करना.

