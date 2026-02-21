सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका तो भड़के ट्रंप, दुनिया पर फोड़ा टैरिफ बम, अब कितना वसूलेगा US?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ में फिर से बदलाव किया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका अब दुनिया भर के देशों पर लागू 10 फीसदी टैरिफ को बढ़ाकर 15 फीसदी कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि कई देशों ने दशकों तक अमेरिका को लूटा है और ये फैसला उसी के जवाब में लिया गया है. ट्रंप ने यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें आर्थिक आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने यह कदम कानून के दायरे में रहकर उठाया और पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है. ट्रंप के मुताबिक टैरिफ पॉलिसी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत ओर घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने अपनी पोस्ट में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जिक्र कर इस बात के संकेत दिए कि आने वाले समय में अमेरिका कानूनी रूप से लीगल टैरिफ की घोषणा करने वाला है.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, 'मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 10 फीसदी के ग्लोबल टैरिफ को तत्काल प्रभाव से 15 फीसदी तक बढ़ा रहा हूं. जब तक मैं नहीं आया तब तक कई देश दशकों से बिना किसी पेनल्टी के अमेरिका को लूट रहे थे. अगले कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन नए और कानूनी टैरिफ निर्धारित करेगा, जो अमेरिका को फिर से महान बनाने की हमारी सफल प्रक्रिया को जारी रखेगा.'

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)