ट्रंप ने मिलाया ग्रीनलैंड और डेनमार्क से हाथ, आर्कटिक में अमेरिका बनाएगा नए मिलिट्री बेस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान आर्कटिक में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क में एक समारोह में ट्रंप ने कहा, यह लंबे समय तक चलने वाला, शानदार रिश्ता होगा.

खास बात यह है कि ट्रंप ने पहले कहा था कि इस व्यवस्था से अमेरिका को आर्कटिक में डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र, ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर "स्थायी नियंत्रण" मिल जाएगा.

डेनमार्क के पीएम ने कही ये बात

समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने कहा, "मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अपनी बात बहुत साफ तौर पर कही है. आप नहीं चाहते कि विरोधी बहुत ज़्यादा करीब आएं. उन्होंने कहा, "मैं पूरी तरह सहमत हूं और इस समझौते से उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विरोधियों को उस इलाके पर नियंत्रण या बड़ा प्रभाव हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

कई महीनों तक हुई बातचीत

खबरों के मुताबिक, अमेरिका, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के अधिकारियों ने महीनों तक बातचीत की. वे खनिजों से भरपूर इस द्वीप को लेकर ट्रंप की सुरक्षा चिंताओं का समाधान ढूंढ रहे थे. ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका और ट्रांस-अटलांटिक सुरक्षा के लिए अहम है. उन्होंने कहा, "यह समझौता दिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं." रॉयटर्स के मुताबिक, 10 पन्नों के समझौते के टेक्स्ट से पता चलता है कि यह डील अमेरिका को दक्षिण में नारसारसुआक और आर्कटिक द्वीप के पूर्वी तट पर मेस्टर्सविग में मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत देती है.

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की इच्छाओं ने NATO के भीतर रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया था. फ्रेडरिकसेन ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका इस पर कब्जा करता है, तो अटलांटिक गठबंधन खत्म हो जाएगा. इस गतिरोध ने ग्रीनलैंड के लगभग 56,000 लोगों को परेशान कर दिया और अमेरिका तथा डेनमार्क और उसके यूरोपीय संघ के सहयोगियों के बीच दरार पैदा कर दी. इन सहयोगियों ने द्वीप पर सुरक्षा अभ्यास और आर्थिक मदद बढ़ा दी थी.