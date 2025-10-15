मिस्र में आयोजित गाजा शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंच को मानो डोनाल्ड ट्रंप प्रशंसा सभा में बदल दिया. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की खुलकर तारीफ करते हुए उन्हें 'शांति पसंद शख्स' बताया और कहा कि उन्होंने भारत-पाक युद्ध को रोककर 'लाखों जानें बचाईं'. शरीफ ने यहां तक कहा कि वे ट्रंप को दोबारा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करेंगे. ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'वाह! मैंने ये उम्मीद नहीं की थी.'

सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना

जहां ट्रंप ने इस तारीफ का आनंद लिया, वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शरीफ की बातों को पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बताया. पाकिस्तानी राजनेता और इतिहासकार अम्मार अली जान ने X पर लिखा, 'डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ द्वारा की गई लगातार और बेवजह तारीफ दुनियाभर में पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी का कारण है.'

Shehbaz Sharif's constant and needless flattery of Donald Trump is a source of embarrassment for Pakistanis across the world. https://t.co/012Fp2QvOX — Ammar Ali Jan (@ammaralijan) October 13, 2025

कॉलमिस्ट एस.एल. कंठन ने भी शरीफ पर तंज कसा और लिखा,'जब भी ट्रंप को अपने जूते चमकवाने की जरूरत होती है, वह पाकिस्तान के ‘नन्हे प्रधानमंत्री’ को बुलाते हैं. भू-राजनीति में इतना शर्मनाक नजारा पहले कभी नहीं देखा.'

Whenever Trump wants his shoes shined like never before, he invites Pakistan’s tiny Prime Minister.



Have never seen so much cringe in geopolitics.



🤮🤮🤮🤮



(PM Imran Khan was classy and statesman-like) pic.twitter.com/5NrEyoHikF — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) October 14, 2025

ट्रंप की भूमिका की दोबारा सराहना

सोमवार को शरम अल-शेख में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए शरीफ ने दोहराया कि ट्रंप ने भारत-पाक संघर्ष को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने पांच मिनट के भाषण में कई बार ट्रंप की इजरायल-हमास के बीच संघर्षविराम कराने की कोशिशों की भी तारीफ की.



शरीफ ने कहा, 'आज आधुनिक इतिहास के सबसे महान दिनों में से एक है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में शांति हासिल हुई है. वह वास्तव में शांति के आदमी हैं.'उन्होंने आगे दावा किया कि अगर ट्रंप न होते, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष 'इतने बड़े स्तर तक बढ़ जाता कि कोई भी यह बताने के लिए जिंदा न बचता कि क्या हुआ.'

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन

शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने ट्रंप के 'शांति को बढ़ावा देने में अद्भुत योगदान' को मान्यता देने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है. उन्होंने आगे कहा, 'यह उनका सम्मान करने के लिए हमारी तरफ से सबसे छोटा कदम है. वे वाकई शांति के सच्चे दूत हैं.'