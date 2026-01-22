अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन के इतर गुरुवार (22 जनवरी 2026) को प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस का औपचारिक ऐलान किया. इस दौरान भारत मंच पर उपस्थित नहीं था. भारत को इस पहल में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, लेकिन उसने अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया है. हालांकि, हस्ताक्षर समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ वहीं उपस्थित थे.

मंच से दोनों ने किसकी ओर किया इशारा?

ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर साइन करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कान में कुछ फुसफुसाया. इसके बाद दोनों नेता सामने बैठे भीड़ की तरफ कुछ इशारा कर हंसने लगे. अमेरिका के रहमो करम पर पलने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप के करीब दिखने का कोई मौका नहीं छोड़ते.

भारत के अलावा ये देश नहीं हुए शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कई वैश्विक नेताओं में शामिल थे जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण के तहत घोषित बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. भारत के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी और कई अन्य प्रमुख देश भी न्योते के बावजूद ‘शांति बोर्ड’ के अनावरण समारोह से नदारद रहे.

#WATCH | US President Donald Trump, along with other members, including Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif signs the 'Board of Peace Charter' in Davos, Switzerland.



(Source: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/e80UBXZZiK — ANI (@ANI) January 22, 2026

दुनिया में युद्धों को सुलझाने में मिलेगी मदद: ट्रंप

ट्रंप ने अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए इस बोर्ड को दुनिया के लिए एक बेहद अनोखी पहल बताया. उन्होंने बोर्ड के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह में कहा, ‘यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर न केवल पश्चिम एशिया में, बल्कि अन्य जगहों पर भी युद्धों को सुलझाने में मदद कर सकता है.’ हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के साथ किस प्रकार सहयोग करेगा.

ट्रंप के शांति बोर्ड में कौन-कौन देश शामिल?

भारत फलस्तीन मुद्दे के लिए ‘दो-राष्ट्र समाधान’ पर जोर दे रहा है, जिसमें इजरायल और फलस्तीन मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ अगल-बगल रहें. शांति बोर्ड में शामिल होने वाले देशों में अर्जेंटीना, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात(यूएई), सऊदी अरब और वियतनाम शामिल हैं. जर्मनी, इटली, पैराग्वे, रूस, स्लोवेनिया, तुर्किये और यूक्रेन सहित कई देशों ने निमंत्रण के बावजूद अबतक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है.

अमेरिका के शांति बोर्ड का उद्देश्य

ट्रंप के ‘शांति बोर्ड’ को अमेरिका द्वारा गाजा और उसके बाहर शांति और स्थिरता लाने के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में पेश किया जा रहा है. इस पहल से अटकलें लगाई जा रही हैं कि ‘शांति बोर्ड’ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिद्वंद्वी निकाय के तौर पर उभर सकता है. मूल रूप से, इस ‘शांति बोर्ड’ को गाजा के पुनर्निर्माण के लिए शासन की देखरेख करने और धन के समन्वय का कार्य सौंपा जाना था, जो इजरायल की सेना की बीते दो वर्ष तक चली कार्रवाई के दौरान तबाह हो गया है.