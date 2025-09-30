'मुझे टैरिफ बहुत पसंद है, सबसे खूबसूरत शब्द', शहबाज-मुनीर से मीटिंग के बाद बदल गए ट्रंप के बोल!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (30 सितंबर 2025) को कहा कि उन्हें टैरिफ बहुत पसंद है और इंग्लिश डिक्शनरी में यह उनका सबसे पसंदीदा शब्द है. उन्होंने एक बार फिर कहा कि दूसरे देश अब तक अमेरिका का फायदा उठा रहे थे. ट्रंप ने कहा, "अब हम बहुत अमीर होते जा रहे हैं. हमने अरबों डॉलर कमाए हैं. अगर हम इसे खत्म कर देंगे तो हमारे पास इतनी दौलत कभी नहीं होगी. दूसरे देश कई सालों से हमारा फायदा उठा रहे हैं. अब हम उनके साथ सही बिजनेस कर रहे हैं."

'टैरिफ के खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा कोर्ट'



एरिजोना स्थित मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में शीर्ष अमेरिकी सैन्य जनरलों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने विश्वास जताया कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा. अमेरिका की एक निचली अदालत ने माना था कि ट्रंप के पास कार्यकारी आदेशों के माध्यम से टैरिफ लगाने के लिए आवश्यक शक्तियां नहीं थीं, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

शहबाज-मुनीर से मीटिंग के बाद बदल गए ट्रंप के बोल

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना चीफ आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की थी. इसके बाद से ट्रंप के बोल बदले नजर आ रहे हैं. ट्रंप ने हाल ही में ब्रांडेड दवाइयों, किचन कैबिनेट्स, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर और भारी ट्रकों पर 25 से 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने की बात कही थी. अब उन्होंने सोमवार (29 सितंबर 2025) को घोषणा की है कि विदेशों में निर्मित सभी फिल्मों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा.

बेतहाशा अमीर हो रहा अमेरिका: ट्रंप

ट्रंप ने कहा, "टैरिफ के कारण हम बेतहाशा अमीर होते जा रहे हैं. हमारे पास जो पैसा अभी आ रहा है हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था. पिछले दिनों हमारे पास 31 अरब डॉलर आया, जिससे बहुत सारे युद्धपोत खरीदे जा सकते हैं."

ब्राजील के अलावा भारत भी अमेरिका का ओर से सबसे ज्यादा टैरिफ (50 फीसदी) लगाए जाने वाले देशों में शामिल है. ट्रंप ने कहा है कि इसका आधा हिस्सा रूसी तेल खरीदने पर लगने वाला जुर्माना है. हाल ही में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा कि भारत और चीन यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए रूस से तेल खरीदकर उसे फंड कर रहे हैं.

