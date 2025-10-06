हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएर्दोगन की चाल में फंसे ट्रंप! इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, कैंसिल कर दी 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट की डील

एर्दोगन की चाल में फंसे ट्रंप! इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, कैंसिल कर दी 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट की डील

स्पेन ने साल 2023 में अपने बजट से नए फाइटर जेट खरीदने के लिए करीब 7.24 बिलियन US डॉलर तय किए थे. उस समय स्पेन ने यूरोफाइटर टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS) के बीच चुनाव करने की बात कही थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 06 Oct 2025 02:18 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन के बुने गए गए जाल में फंस गए हैं. यूरोपीय देश स्पेन ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 को लेकर डील कैंसिल कर दी है, वहीं अब वो तुर्किए के फाइटर जेट KAAN में दिलचस्पी दिखा रहा है. स्पेन ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया, जब कनाडा, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड समेत कई देश F-35 की डील पर फिर से विचार कर रहे हैं. 

जिन देशों ने F-35 के लिए अमेरिका से डील की थी, वो कीमत, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में देरी, हाल के महीनों में हुए हादसों की वजह से इस पर फिर से सोच रहे हैं. इन्हीं में से एक देश स्पेन है, जिसने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को लेकर हुई डील को ही कैंसिल कर दिया है. इसके पीछे की वजहों में अमेरिका की ओर से लगाए टैरिफ, यूक्रेन पर यू-टर्न, यूरोप की डिफेंस को लेकर अमेरिका पर निर्भरता कम करना भी शामिल है. 
 
यूरोफाइटर पर थी स्पेन की नजर 

स्पेन ने साल 2023 में अपने बजट से नए फाइटर जेट खरीदने के लिए 6.25 बिलियन यूरो यानी करीब 7.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए थे. उस समय स्पेन ने यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS) के बीच चुनाव करने की बात कही थी. बता दें कि FCAS फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का संयुक्त कार्यक्रम है, जो 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है. स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि स्पेन यूरोफाइटर और भविष्य में FCAS में शामिल है.  

5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर क्यों फोकस करने लगा स्पेन?

जो स्पेन छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल है, वो अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर क्यों फोकस कर रहा है. दरअसल छठी पीढ़ी के फाइटर जेट FCAS का निर्माण साल 2040 तक शुरू हो पाएगा. इस प्रोग्राम में शामिल फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन विवाद पैदा कर रही है, जिसकी वजह से प्लान में देरी हो रही है. इसलिए स्पेन का फोकस फिलहाल 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर ही है. इसीलिए उसने पहले F-35 में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अब वो तुर्किए के KAAN के लिए डील करने पर विचार कर रहा है. 

एर्दोगन खुद चाहते हैं F-35 फाइटर जेट

तुर्किए ने जिस फाइटर जेट F-35 को लेकर स्पेन को बरगलाया है और उस डील को कैंसिल कराने में अपनी भूमिका निभाई है, उसी F-35 के लिए एर्दोगन अमेरिका के चक्कर काट रहे हैं. दरअसल अमेरिका ने तुर्किए को F-35 से अलग कर दिया था क्योंकि उसने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था. ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि तुर्किए ने रूस से S-400 वापस लेने की अपील भी की थी, ताकि वो अमेरिका से F-35 हासिल कर सके. 

Published at : 06 Oct 2025 02:18 PM (IST)
Tags :
Spain Erdogan DONALD Trump F-35 Fighter Jet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget