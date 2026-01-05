अमेरिका के वेनेजुएला के खिलाफ लिए गए एक्शन के बाद दुनिया भर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा है. यूएस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैद कर लिया है और अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इतने के बाद भी शांत बैठते नजर नहीं आ रहे हैं. अब उन्होंने वेनेजुएला की नई नेता डेल्सी रोड्रिग्ज को धमकी दी है. ट्रंप ने रविवार (4 जनवरी) को कहा कि अगर बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा.

ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी रोड्रिग्ज अमेरिकी ऑपरेशन के बाद भी उनकी मांगों को मानने से इनकार करती हैं, तो इसके गंभीर नतीजे होंगे. 'द अटलांटिक' को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'अगर डेल्सी रोड्रिग्ज सही काम नहीं करती हैं, तो उन्हें मादुरो से भी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी.' उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रशासन अमेरिका के दखल को लेकर अड़ियल रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एक्शन का किया बचाव

ट्रंप ने अमेरिकी एक्शन का बचाव करते हुए कहा, 'वेनेजुएला में चाहे सत्ता बदलना हो या फिर नई तरह से शुरुआत करना हो, जो भी है, पहले से बेहतर है. इससे हालात खराब नहीं होंगे.' ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए जिस टीम को बनाया है, फिलहाल देश को वही चलाएगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा तब तक होगा जब देश के राजनीतिक हालात स्थिर नहीं हो जाते हैं.

अमेरिका ने वेनेजुएला के बाद क्यूबा सरकार को दी चेतावनी

वेनेज़ुएला पर अमेरिकी एक्शन के बाद विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्यूबा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि क्यूबा काफी मुसीबत में है. रुबियो ने भविष्य के कदमों पर बोलने से इनकार करते हुए कहा कि अमेरिकी प्रशासन क्यूबा सरकार का समर्थक नहीं रहा है और उसने मादुरो को सहारा दिया. ट्रंप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संकेत दिया गया कि अगला दबाव क्यूबा सरकार पर हो सकता है.