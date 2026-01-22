'हां, मैं तानाशाह, दुनिया को इसकी जरूरत', दावोस में ट्रंप ने बयान देकर मचा दी हलचल

Donald Trump On World Economic Forum: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके आक्रामक अंदाज को लेकर वैश्विक स्तर पर विरोध की आवाजें तेज होती जा रही हैं. वेनेजुएला और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर अमेरिका के रुख के बाद कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने ट्रंप के व्यवहार को तानाशाही करार दिया है. इसी बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में ट्रंप ने खुद को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है.

'लोग कहते हैं मैं तानाशाह हूं'

डब्ल्यूईएफ को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अपने भाषण पर आई प्रतिक्रियाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनके भाषण को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. ट्रंप ने कहा, 'हमने एक अच्छा भाषण दिया, हमें बहुत अच्छे रिव्यू मिले. मुझे खुद इस पर भरोसा नहीं हो रहा है.”

अपनी आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, “आमतौर पर लोग कहते हैं कि वह एक भयानक तानाशाह जैसा व्यक्ति है. हां, मैं एक तानाशाह हूं, लेकिन कभी-कभी आपको एक तानाशाह की जरूरत होती है.”

'मेरे फैसले विचारधारा नहीं, कॉमन सेंस पर आधारित'

अपने फैसलों का बचाव करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे किसी खास विचारधारा से नहीं, बल्कि व्यावहारिकता से प्रेरित हैं. उन्होंने कहा, “यह सब कॉमन सेंस पर आधारित है. इसमें रूढ़िवादी या उदार होने जैसा कुछ नहीं है. करीब 95 प्रतिशत फैसले कॉमन सेंस पर टिके हैं, और यही सबसे जरूरी है.”

ग्रीनलैंड पर बयान से बढ़ा था वैश्विक तनाव

इससे पहले दावोस में ही ट्रंप यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके बयानों से दुनिया भर में तनाव पैदा हुआ है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके इरादों को गलत तरीके से समझा गया. ट्रंप ने कहा, “लोगों को लगा कि मैं बल प्रयोग करूंगा, लेकिन मुझे बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है. मैं बल प्रयोग नहीं करना चाहता और न ही करूंगा.”