हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमार्को रुबियो होंगे क्यूबा के राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर लैटिन अमेरिकी देशों की उड़ जाएगी नींद!

मार्को रुबियो होंगे क्यूबा के राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर लैटिन अमेरिकी देशों की उड़ जाएगी नींद!

ट्रंप ने क्यूबा की आर्थिक कठिनाइयों से जुड़ी टिप्पणी भी की है. उन्होंने दावा किया है कि वेनेजुएला के तेल पर निर्भर द्वीप देश पतन की कगार पर था. ट्रंप ने क्यूबा को समझौता करने की चेतावनी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Jan 2026 08:18 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच तनाव चरम पर है. हाल ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री ऑपरेशन कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था. अमेरिका की इस सैन्य कार्रवाई का लैटिन अमेरिकी देश और चीन-रूस ने कड़ी निंदा की है. ट्रंप ने वेनेजुएला का करीबी माने जाने वाले क्यूबा को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने दुनिया भर की नजरें अमेरिका की ओर कर दी हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, 'विदेश मंत्री मार्को रुबियो का क्यूबा के राष्ट्रपति बनने का विचार उन्हें अच्छा लग रहा है.' दरअसल किसी यूजर ने एक पोस्ट में लिखा था, 'मार्को रुबियो क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे.' ट्रंप ने इसे शेयर करते हुए लिखा, 'यह सुनने में अच्छा लग रहा है' (Sounds good to me!).

हालांकि इस पोस्ट के पीछे किसी भी आधिकारिक अमेरिकी कूटनीति का कोई सबूत नहीं है. फिलहाल यह सिर्फ सोशल मीडिया पर की गई हल्की बयानबाजी की तरह लग रहा है. ट्रंप का यह पोस्ट लैटिन अमेरिका से जुड़े उनके आक्रमक बयानों के बाद आया है. इससे पहले उन्होंने कोलंबिया की सत्ता एक बीमार इंसान के द्वारा चलाए जाने की बात कही थी. 

क्यूबा को दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुली चेतावनी

ट्रंप ने क्यूबा की आर्थिक कठिनाइयों से जुड़ी टिप्पणी भी की है. उन्होंने दावा किया है कि वेनेजुएला के तेल पर अधिक निर्भर द्वीप देश पतन की कगार पर था. ट्रंप ने क्यूबा को अमेरिका के साथ समझौता करने की चेतावनी दी है. 

ट्रूथ पर लिखे पोस्ट पर उन्होंने कहा कि क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल और पैसे पर जीवित रहा. पिछले दो वेनेजुएला के तानाशाहों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान की, लेकिन अब और नहीं. 

वेनेजुएला की रक्षा के लिए हमारे पास सबसे सुरक्षित सेना: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के पास अब संयुक्त राज्य अमेरिका है. उनकी रक्षा करने के लिए यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है. हम उनकी रक्षा करेंगे. क्यूबा को अब एक भी तेल और पैसा नहीं जाएगा. इससे पहले बहुत देर हो जाए, एक समझौता करें. 

इधर ट्रंप की प्रतिक्रियाओं पर कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने लैटिन अमेरिका के देशों से एकता का आह्वान किया है. साथी देशों से विदेशी शक्तियों के गुलाम बनने से बचने का आग्रह किया गया है. क्यूबा ने भी ट्रंप के बयान की निंदा की है. 

यह भी पढ़ें- 'कहीं बहुत देर ना हो जाए, उससे पहले...', वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस देश को दे डाली धमकी  

Published at : 11 Jan 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Venezuela USA  WORLD NEWS DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
बिहार
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
क्रिकेट
विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
बॉलीवुड
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
Advertisement

वीडियोज

Rahu Ketu Interview: Music की दुनिया और उसका Impact, Varun Sharma & Shalini Pandey Exclusive
Mahadangal: राजनीति का 'धर्मयुद्ध', जनता किसके साथ, किसके विरुद्ध? | Somnath | Election 2026
India का Oil Masterstroke | Reliance–Venezuela Deal से बदलेगा खेल? | Paisa Live
BMC Election: 'जय श्री राम बोलकर..', Kapil Mishra ने Uddhav-Asaduddin Owaisi की बोलती बंद की |
Taskaree | Emraan Hashmi, Sharad, Zoya & Nandish से खास बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
बिहार
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
क्रिकेट
विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
बॉलीवुड
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
हेल्थ
Obesity Risk Test: कहीं आप ओवरवेट तो नहीं? घर पर बस 10 सेकेंड में लग जाएगा पता, जान लें तरीका
कहीं आप ओवरवेट तो नहीं? घर पर बस 10 सेकेंड में लग जाएगा पता, जान लें तरीका
ट्रेंडिंग
Video: महिला ने रात को ऑर्डर की चूहे मारने की दवा, ब्लिंकिट राइडर ने समझदारी दिखाकर बचा ली महिला की जान
महिला ने रात को ऑर्डर की चूहे मारने की दवा, ब्लिंकिट राइडर ने समझदारी दिखाकर बचा ली महिला की जान
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget