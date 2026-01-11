अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच तनाव चरम पर है. हाल ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री ऑपरेशन कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था. अमेरिका की इस सैन्य कार्रवाई का लैटिन अमेरिकी देश और चीन-रूस ने कड़ी निंदा की है. ट्रंप ने वेनेजुएला का करीबी माने जाने वाले क्यूबा को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने दुनिया भर की नजरें अमेरिका की ओर कर दी हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, 'विदेश मंत्री मार्को रुबियो का क्यूबा के राष्ट्रपति बनने का विचार उन्हें अच्छा लग रहा है.' दरअसल किसी यूजर ने एक पोस्ट में लिखा था, 'मार्को रुबियो क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे.' ट्रंप ने इसे शेयर करते हुए लिखा, 'यह सुनने में अच्छा लग रहा है' (Sounds good to me!).

हालांकि इस पोस्ट के पीछे किसी भी आधिकारिक अमेरिकी कूटनीति का कोई सबूत नहीं है. फिलहाल यह सिर्फ सोशल मीडिया पर की गई हल्की बयानबाजी की तरह लग रहा है. ट्रंप का यह पोस्ट लैटिन अमेरिका से जुड़े उनके आक्रमक बयानों के बाद आया है. इससे पहले उन्होंने कोलंबिया की सत्ता एक बीमार इंसान के द्वारा चलाए जाने की बात कही थी.

क्यूबा को दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुली चेतावनी

ट्रंप ने क्यूबा की आर्थिक कठिनाइयों से जुड़ी टिप्पणी भी की है. उन्होंने दावा किया है कि वेनेजुएला के तेल पर अधिक निर्भर द्वीप देश पतन की कगार पर था. ट्रंप ने क्यूबा को अमेरिका के साथ समझौता करने की चेतावनी दी है.

ट्रूथ पर लिखे पोस्ट पर उन्होंने कहा कि क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल और पैसे पर जीवित रहा. पिछले दो वेनेजुएला के तानाशाहों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान की, लेकिन अब और नहीं.

वेनेजुएला की रक्षा के लिए हमारे पास सबसे सुरक्षित सेना: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के पास अब संयुक्त राज्य अमेरिका है. उनकी रक्षा करने के लिए यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है. हम उनकी रक्षा करेंगे. क्यूबा को अब एक भी तेल और पैसा नहीं जाएगा. इससे पहले बहुत देर हो जाए, एक समझौता करें.

इधर ट्रंप की प्रतिक्रियाओं पर कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने लैटिन अमेरिका के देशों से एकता का आह्वान किया है. साथी देशों से विदेशी शक्तियों के गुलाम बनने से बचने का आग्रह किया गया है. क्यूबा ने भी ट्रंप के बयान की निंदा की है.

यह भी पढ़ें- 'कहीं बहुत देर ना हो जाए, उससे पहले...', वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस देश को दे डाली धमकी