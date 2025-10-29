अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बात की थी और उसी के बाद युद्ध जैसी स्थिति टल गई.” ट्रंप ने यह बात अपने हालिया संबोधन के दौरान कही.

ट्रंप ने कहा, “मैं भारत के साथ व्यापारिक समझौता कर रहा हूं. मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहतरीन संबंध है. मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनसे सच्चा लगाव रखता हूं. वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अच्छे इंसान हैं. वे कहते हैं उनके पास एक ‘फील्ड मार्शल’ हैं, जो बहुत बहादुर योद्धा हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने सुना कि दोनों देशों के बीच झड़प में सात विमान गिराए गए हैं. ये दोनों परमाणु ताकतें हैं. मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और कहा कि हम आपसे ट्रेड डील नहीं कर सकते क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध की तैयारी में हैं. फिर मैंने पाकिस्तान को भी यही बात कही. दोनों ने कहा कि हमें लड़ने दीजिए, लेकिन मैंने दोनों को समझाया.”

ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कही ये बात

ट्रंप ने मजाकिया लहजे में आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी सबसे स्मार्ट और सख्त नेताओं में से एक हैं . टफ ऐज हेल. लेकिन आखिरकार, दो दिन के भीतर दोनों देशों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वे समझ गए हैं और झगड़ा रुक गया. क्या यह अद्भुत नहीं है?” ट्रंप ने अपने भाषण में मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर तंज कसते हुए कहा, “क्या बाइडेन ऐसा कर सकते थे? मुझे नहीं लगता.”

भारत-अमेरिका के रिश्ते में सुधार

हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तीन बार बातचीत हुई. पहली बार पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, दूसरी बार गाजा समझौते पर चर्चा के दौरान और तीसरी बार दिवाली के अवसर पर. दोनों नेताओं के बीच की यह गर्मजोशी बनाए रखने के लिए एक ठोस व्यापार समझौता अहम माना जा रहा है. भारत की ओर से बताया गया है कि इस पर वार्ता जारी है, जबकि अमेरिकी पक्ष ने कहा कि बातचीत सार्थक रही है, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है.

