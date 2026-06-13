वेनेजुएला में फिर घुसी अमेरिका की सेना, ट्रंप का बड़ा दावा- ट्रेन डी अरागुआ को मार गिराया

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्ववेनेजुएला में फिर घुसी अमेरिका की सेना, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा- ट्रेन डी अरागुआ को US आर्मी ने किया ढेर

वेनेजुएला में फिर घुसी अमेरिका की सेना, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा- ट्रेन डी अरागुआ को US आर्मी ने किया ढेर

डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अपराधी गिरोह 'ट्रेन डी अरागुआ' के नेता के मारे जाने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई वेनेजुएला में हमारे दोस्तों के साथ मिलकर की गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 13 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अपराधी गिरोह 'ट्रेन डी अरागुआ' के नेता के मारे जाने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के साथ मिलकर किए गए एक सैन्य ऑपरेशन में 'ट्रेन डी अरागुआ' के कथित नेता को मार गिराया.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, "मेरे निर्देश पर अमेरिकी सदर्न कमांड ने एक तेज और घातक हमला किया, जिसमें ट्रेन डे अरागुआ के कुख्यात नेता नीनो गुरेरो को मार गिराया गया. ट्रेन डे अरागुआ सबसे खूंखार आतंकवादी संगठनों में से एक है."

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मेरे दोबारा पद संभालने से पहले जो बाइडेन ने हमारी दक्षिणी सीमा को लाखों अवैध अपराधियों के लिए खोल दिया था और इस विदेशी गिरोह को अमेरिकी नागरिकों के रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध करने की खुली छूट दे दी थी. अपने चुनाव अभियान के दौरान मैंने वादा किया था कि मैं इन राक्षसों को हमारे देश से बाहर निकालूंगा और उन परिवारों को न्याय दिलाऊंगा जिनके प्रियजनों की उन्होंने हत्या की."

जो बाइडेन पर साधा निशाना
ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की भी आलोचना की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही मैंने 'ट्रेन डे अरागुआ' को आतंकवादी संगठन घोषित करने, हजारों खतरनाक अपराधियों को देश से बाहर निकालने और उन गिरोहों के खिलाफ जंग छेड़ने का अपना वादा पूरा किया, जो लंबे समय से हमारे नागरिकों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, जबकि कमजोर नेताओं ने अमेरिका को बेबस और रक्षात्मक स्थिति में छोड़ दिया था."

आतंकवादियों के लिए अब वेनेजुएला सुरक्षित नहीं- ट्रंप
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई वेनेजुएला में हमारे दोस्तों के साथ मिलकर की गई, जिनके साथ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ट्रेन डे अरागुआ के आतंकवादियों के लिए अब वेनेजुएला या कहीं और कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है. राष्ट्रपति ने पोस्ट में लिखा, "मेरे नेतृत्व में हम इन क्रूर हत्यारों और ड्रग माफियाओं को कभी भी, कहीं भी ढूंढ निकालेंगे और उन्हें उसी नरक में भेजेंगे जिसके वे हकदार हैं."

बता दें कि ट्रेन डी अरागुआ की शुरुआत वेनेजुएला में हुई थी और इसने कई लैटिन अमेरिकी देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है. अमेरिकी अधिकारियों ने इस ग्रुप का संबंध ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली, अपहरण और अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा है.

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Published at : 13 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Venezuela Joe BIden Tren De Aragua
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