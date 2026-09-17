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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान ने किया ट्रंप से संपर्क, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'हां वो डील चाहता है'

ईरान ने किया ट्रंप से संपर्क, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'हां वो डील चाहता है'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका से सीधे संपर्क किया है और वह समझौता करना चाहता है. ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ जारी युद्ध अब खत्म होने की ओर है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 17 Sep 2026 08:20 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध संभवतः खत्म होने की ओर है. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है और उसने सीधे अमेरिका से संपर्क भी किया है. ट्रंप ने यह बात बुधवार को नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही.

युद्ध के किस चरण में है अमेरिका?

पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि मौजूदा समय में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को वह किस चरण में देखते हैं. इस पर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है कि हम युद्ध के अंत की ओर हैं. उन्होंने कहा, वे समझौता करना चाहते हैं और हम देखेंगे कि यह कैसे आगे बढ़ता है.

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान ने उनसे सीधे संपर्क किया है या किसी मध्यस्थ के जरिए संदेश भेजा है, तो उन्होंने जवाब दिया, "सीधे." यानी ट्रंप के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से सीधे संपर्क किया है.

बढ़ती कीमतों और ब्याज दरों पर भी सवाल

बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या ईरान युद्ध की वजह से बढ़ी कीमतों को कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं. ट्रंप ने इससे इनकार किया. उन्होंने कहा कि ब्याज दरें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो. ट्रंप ने दावा किया कि मौजूदा समस्या यह है कि अमेरिका के पास इतिहास की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है.

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव जारी

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. जून में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग को फिर से खोलने की योजना बनाई गई थी. इसे व्यापक शांति समझौते की दिशा में शुरुआती कदम के तौर पर देखा गया था.

फरवरी से जारी है अमेरिका-ईरान संघर्ष

अमेरिका और इजरायल ने फरवरी में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे. इन हमलों में सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों, मिसाइल ढांचे और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया था.

इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. इसके बाद यह संघर्ष धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया. हालांकि, युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी लगातार जारी हैं.

ट्रंप ने अब कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए युद्ध संभवतः अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है.

यह भी पढ़िएः भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 08:20 AM (IST)
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