ईरान ने किया ट्रंप से संपर्क, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'हां वो डील चाहता है'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध संभवतः खत्म होने की ओर है. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है और उसने सीधे अमेरिका से संपर्क भी किया है. ट्रंप ने यह बात बुधवार को नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही.

युद्ध के किस चरण में है अमेरिका?

पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि मौजूदा समय में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को वह किस चरण में देखते हैं. इस पर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है कि हम युद्ध के अंत की ओर हैं. उन्होंने कहा, वे समझौता करना चाहते हैं और हम देखेंगे कि यह कैसे आगे बढ़ता है.

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान ने उनसे सीधे संपर्क किया है या किसी मध्यस्थ के जरिए संदेश भेजा है, तो उन्होंने जवाब दिया, "सीधे." यानी ट्रंप के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से सीधे संपर्क किया है.

बढ़ती कीमतों और ब्याज दरों पर भी सवाल

बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या ईरान युद्ध की वजह से बढ़ी कीमतों को कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं. ट्रंप ने इससे इनकार किया. उन्होंने कहा कि ब्याज दरें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो. ट्रंप ने दावा किया कि मौजूदा समस्या यह है कि अमेरिका के पास इतिहास की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है.

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव जारी

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. जून में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग को फिर से खोलने की योजना बनाई गई थी. इसे व्यापक शांति समझौते की दिशा में शुरुआती कदम के तौर पर देखा गया था.

फरवरी से जारी है अमेरिका-ईरान संघर्ष

अमेरिका और इजरायल ने फरवरी में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे. इन हमलों में सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों, मिसाइल ढांचे और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया था.

इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. इसके बाद यह संघर्ष धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया. हालांकि, युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी लगातार जारी हैं.

ट्रंप ने अब कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए युद्ध संभवतः अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है.

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