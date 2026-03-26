'ईरान ने हमें तेल के 10 PAK झंडे लगे टैंकर दिए ', बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ईरान ने हमें तेल के 10 टैंकर दिए', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- इन पर लगा था पाकिस्तानी झंडा

'ईरान ने हमें तेल के 10 टैंकर दिए', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- इन पर लगा था पाकिस्तानी झंडा

Iran US Isreal War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौता करना होगा या फिर हमले का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि ईरान की तेल आपूर्ति पर नियंत्रण करना यूएस के लिए एक विकल्प है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Mar 2026 10:36 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (26 मार्च 2026) को कहा कि ईरान ने उन्हें 10 ऑयल टैंकर गिफ्ट किया है. ट्रंप के अनुसार 8 टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार चुका है और सभी पर पाकिस्तान के झंडे लगे थे. उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध समाप्त करने की गंभीरता को दिखाते हुए ऐसा किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन वह ऐसा कर रहा है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौता करना होगा या फिर हमले का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, 'ईरान के पास अब मौका है कि वह अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए त्याग दे और एक नए रास्ते पर आगे बढ़े. हम देखेंगे कि वे ऐसा करना चाहते हैं या नहीं. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके लिए सबसे बुरा सपना साबित होंगे. फिलहाल हम हमला जारी रखेंगे.'

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की तेल आपूर्ति पर नियंत्रण करना अमेरिका के लिए एक विकल्प है. ट्रंप ने पूछा गया, 'क्या ईरान का समाधान वेनेजुएला जैसा हो सकता है, जहां यूएस ने निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल कर दिया और कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ तेल और अन्य मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया.' इस पर ट्रंप ने कहा, 'वेनेजुएला के साथ काम करने में हमें काफी सफलता मिली है. हमने अरबों-खरबों डॉलर कमाए हैं. वैसे, वेनेजुएला इस समय अपने देश के इतिहास में सबसे बेहतर स्थिति में है.'

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जरूरत नहीं है और उन्होंने अमेरिकी आपूर्ति पर युद्ध के प्रभाव को कम करके आंकने की कोशिश की. उन्होंने कहा, 'हमारे पास बहुत सारा तेल है. हमारा देश इससे प्रभावित नहीं है. हमारे पास सऊदी अरब या रूस से दोगुना तेल है और जल्द ही यह तिगुना हो जाएगा.'

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

 

Published at : 26 Mar 2026 10:15 PM (IST)
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