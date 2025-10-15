हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hamas Released Hostages: भूखे-प्यासे जंजीरों में जकड़े, अंधेरी सुरंगों में... हमास की कैद से रिहा हुए इजरायलियों की दिल दहला देने वाली कहानियां

Hamas Released Hostages: भूखे-प्यासे जंजीरों में जकड़े, अंधेरी सुरंगों में... हमास की कैद से रिहा हुए इजरायलियों की दिल दहला देने वाली कहानियां

अविनतान ने कहा कि बंधक बनाए जाने के बाद से 25 महीनों में क्या-क्या हुआ, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी. उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी गर्लफ्रेंड नोआ के साथ क्या हुआ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुए सीजफायर के बाद हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है. इन सभी को (7 अक्टूबर, 2023) को हमास के इजरायल पर हमले के दौरान किडनैप किया गया था. ऐसे में अब बंधकों की रिहाई के साथ ही 2 साल तक हमास की कैद में रहने की खौफनाक कहानियां भी सामने आ रही हैं. 

738 दिन हमास की सुरंगों में बिताने के बाद रिहा हुए 32 साल के अविनतान ने भी आपबीती बयां की. हमास की कैद के दौरान कभी भी उनका किसी दूसरे बंधक से सामना नहीं हुआ.

गर्लफ्रेंड के साथ किडनैप हुए थे अविनतान
अविनतान ने बताया कि हमास की कैद के दौरान उन्हें लंबे समय तक भूखा रहना पड़ा और उनका वजन 40 प्रतिशत तक कम हो गया था. बता दें कि हमास के इजरायल पर हमले के दौरान अविनतान को नोवा संगीत समारोह से उनकी 27 वर्षीय प्रेमिका नोआ अर्गमानी के साथ किडनैप किया गया था. अपहरण किए जाने के तुरंत बाद दोनों को अलग कर दिया गया था. 

अविनतान ने रिहाई के बाद सबसे पहले अपनी प्रेमिका नोआ से मिलने की इच्छा जताई. बता दें कि नोआ को जून 2024 में पहली रिहाई के दौरान हमास ने आजाद किया था. अविनतान ने रिहाई के बाद गाजा में फैली अंधेरी आतंकी सुरंगों का जिक्र करते हुए कहा कि वो उन सुरंगों में अकेला था, उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था. 

'25 महीनों में क्या-क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं थी'
अविनतान ने कहा कि बंधक बनाए जाने के बाद से 25 महीनों में क्या-क्या हुआ, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी. उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी गर्लफ्रेंड नोआ के साथ क्या हुआ. रिहाई के बाद अविनतान को बताया गया कि नोआ को एक साल पहले ही सुरक्षित रिहा कर दिया गया था. 

हिब्रू में बात करते थे हमास के मेंबर
चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा से वापस लाए गए एक और बंधक एल्काना बोहबोट ने बताया कि उन्हें हमास की कैद में ज्यादातर समय सुरंग में जंजीरों से बांधकर रखा गया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि कैद के दौरान वो सिर्फ एक बार ही नहा पाए. हालांकि उन्हें इजरायल में हो रही कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी थी, क्योंकि हमास के मेंबर उनसे हिब्रू में बात करते थे.

Published at : 15 Oct 2025 09:40 AM (IST)
Donald Trump Hamas Israeli Hostage Avinatan
