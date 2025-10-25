अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से एशिया दौरे के दौरान मुलाकात नहीं करेंगे. व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या वे कार्नी से बातचीत करेंगे, तो ट्रंप ने साफ जवाब दिया, “नहीं, मेरी कोई ऐसी योजना नहीं है.”

ट्रंप ने कनाडा के एक विवादित विज्ञापन पर नाराजगी जताते हुए कहा, “उन्होंने जो किया, वह बेहद बेईमानी है. मुझे बताया गया कि वे विज्ञापन को हटाने वाले हैं, लेकिन वे अब भी इसे चला रहे हैं. ये बहुत गंदा खेल है, लेकिन मैं उनसे भी गंदा खेल सकता हूं.”

ट्रंप ने की थी ये घोषणा

यह बयान ट्रंप द्वारा गुरुवार को की गई घोषणा के बाद आया, जिसमें उन्होंने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताओं को समाप्त करने का ऐलान किया था. ट्रंप ने कहा कि यह कदम उस “फेक” विज्ञापन के जवाब में उठाया गया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रॉनल्ड रीगन के एंटी-टैरिफ भाषण को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखी ये बात

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “रॉनल्ड रीगन फाउंडेशन ने बताया है कि कनाडा ने 75,000 डॉलर के एक फेक विज्ञापन में रीगन का दुरुपयोग किया है. उन्होंने यह सब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों के फैसले को प्रभावित करने के लिए किया.” उन्होंने जोड़ा, “टैरिफ अमेरिकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम हैं. कनाडा के इस व्यवहार के बाद सभी व्यापारिक वार्ताएं तुरंत समाप्त की जाती हैं.”

उधर, ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्नी से बातचीत के बाद अमेरिकी विज्ञापन अभियान सोमवार से रोक दिया जाएगा ताकि वार्ता दोबारा शुरू हो सके. हालांकि यह विज्ञापन वर्ल्ड सीरीज़ बेसबॉल मैचों के दौरान सप्ताहांत में प्रसारित होते रहेंगे. यह विवादित विज्ञापन ओंटारियो सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसकी लागत लगभग 75 मिलियन डॉलर बताई जा रही है.

ट्रंप ने कनाडा पर कितना टैरिफ लगाया?

ट्रंप ने कनाडा से आने वाले उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाया था. इसके अलावा उन्होंने मेटल सेक्टर पर 50% और ऑटोमोबाइल पर 25% तक का टैरिफ लागू किया. अमेरिका के इस कदम के जवाब में कनाडा ने भी कड़े प्रतिशोधी शुल्क लगाए, हालांकि USA-मेक्सिको-कनाडा समझौते के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को इससे छूट दी गई. यह व्यापार समझौता ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था.

