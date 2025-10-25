हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मैं उनसे भी गंदा गेम खेल सकता हूं', ट्रेड टॉक कैंसिल होने के बाद कनाडाई PM कार्नी पर भड़के ट्रंप

'मैं उनसे भी गंदा गेम खेल सकता हूं', ट्रेड टॉक कैंसिल होने के बाद कनाडाई PM कार्नी पर भड़के ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के फेक विज्ञापन पर नाराजगी जताते हुए सभी व्यापार वार्ताएं रद्द कर दीं. विज्ञापन में रॉनल्ड रीगन के भाषण को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया था.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 25 Oct 2025 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से एशिया दौरे के दौरान मुलाकात नहीं करेंगे. व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या वे कार्नी से बातचीत करेंगे, तो ट्रंप ने साफ जवाब दिया, “नहीं, मेरी कोई ऐसी योजना नहीं है.”

ट्रंप ने कनाडा के एक विवादित विज्ञापन पर नाराजगी जताते हुए कहा, “उन्होंने जो किया, वह बेहद बेईमानी है. मुझे बताया गया कि वे विज्ञापन को हटाने वाले हैं, लेकिन वे अब भी इसे चला रहे हैं. ये बहुत गंदा खेल है, लेकिन मैं उनसे भी गंदा खेल सकता हूं.”

ट्रंप ने की थी ये घोषणा

यह बयान ट्रंप द्वारा गुरुवार को की गई घोषणा के बाद आया, जिसमें उन्होंने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताओं को समाप्त करने का ऐलान किया था. ट्रंप ने कहा कि यह कदम उस “फेक” विज्ञापन के जवाब में उठाया गया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रॉनल्ड रीगन के एंटी-टैरिफ भाषण को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखी ये बात

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “रॉनल्ड रीगन फाउंडेशन ने बताया है कि कनाडा ने 75,000 डॉलर के एक फेक विज्ञापन में रीगन का दुरुपयोग किया है. उन्होंने यह सब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों के फैसले को प्रभावित करने के लिए किया.” उन्होंने जोड़ा, “टैरिफ अमेरिकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम हैं. कनाडा के इस व्यवहार के बाद सभी व्यापारिक वार्ताएं तुरंत समाप्त की जाती हैं.”

उधर, ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्नी से बातचीत के बाद अमेरिकी विज्ञापन अभियान सोमवार से रोक दिया जाएगा ताकि वार्ता दोबारा शुरू हो सके. हालांकि यह विज्ञापन वर्ल्ड सीरीज़ बेसबॉल मैचों के दौरान सप्ताहांत में प्रसारित होते रहेंगे. यह विवादित विज्ञापन ओंटारियो सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसकी लागत लगभग 75 मिलियन डॉलर बताई जा रही है.

ट्रंप ने कनाडा पर कितना टैरिफ लगाया?

ट्रंप ने कनाडा से आने वाले उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाया था. इसके अलावा उन्होंने मेटल सेक्टर पर 50% और ऑटोमोबाइल पर 25% तक का टैरिफ लागू किया. अमेरिका के इस कदम के जवाब में कनाडा ने भी कड़े प्रतिशोधी शुल्क लगाए, हालांकि USA-मेक्सिको-कनाडा समझौते के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को इससे छूट दी गई. यह व्यापार समझौता ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था.

ये भी पढ़ें-

UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया

Published at : 25 Oct 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
Canada Donald Trump Trade Talks DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

मेहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ ,बदमाश को लगी गोली
SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने किया फिल्म फेस्टिवल का ऐलान, दिखेगा रोमांस, ड्रामा और एसआरके का जादू
शाहरुख खान ने किया फिल्म फेस्टिवल का ऐलान, दिखेगा रोमांस, ड्रामा और एसआरके का जादू
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
शिक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
यूटिलिटी
PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget