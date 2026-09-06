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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप के हाथ पर गहरा हुआ चोट का निशान? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो

ट्रंप के हाथ पर गहरा हुआ चोट का निशान? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो

डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर चोट के निशान वाली तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर उनकी बीमारी को लेकर चर्चा छिड़ गई है. ट्रंप ने कहा है कि वह रोजाना हाईडोज एस्पिरिन लेते हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Sep 2026 07:32 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे हाथ पर दिख रहे चोट के निशान की नई तस्वीरों ने उनकी सेहत को लेकर एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है. इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स यूके ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं. इस दौरान दावा भी किया जा रहा है कि तस्वीर में ट्रंप की चोट का निशान कहीं ज्यादा गहरा दिख रहा है. असल में ट्रंप की तस्वीर एक से दो दिन पहले की बताई जा रही है. 

वहीं, इस मामले पर ट्रंप और व्हाइट हाउस ने कई बार अपनी बात रखी है. इस बार भी उन्होंने कहा है कि यह निशान कोई नई बात नहीं है. ट्रंप ने इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि इस निशान से जुड़े सवालों का जवाब दे चुके हैं. ट्रंप ने कहा था कि उनका हाथ मेज से टकरा गया था. बाद उन्होंने उस पर क्रीम लगाई थी. वो बिल्कुल ठीक हैं. 

ट्रंप बोले- रोजाना लेता हूं हाईडोज एस्पिरिन

उन्होंने आगे बताया कि दिल की सेहत से जुड़ी चिंताओं के कारण वह रोजाना एस्पिरिन की ज्यादा डोज लेते हैं. माना कि एस्पिरिन की वजह से चोट के निशान ज्यादा साफ दिख सकते हैं. ट्रंप ने कहा- अगर आप अपने दिल का ख्याल रखना चाहते हैं, तो एस्पिरिन लें, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हकि शरीर पर थोड़े निशान पड़ें तो एस्पिरिन न लें. मैं बड़ी एस्पिरिन लेता हूं. आप जब बड़ी एस्पिरिन लेते हैं, तो कहा जाता है कि शरीर पर निशान पड़ सकते हैं. 

ट्रंप ने बताया कि उनकी टीम ने कहा कि सर आपको वह लेने की जरूरत नहीं है. आप बहुत स्वस्थ हैं. मैंने कहा कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. एस्पिरिन लेने के साइड इफेक्ट्स में से एक यह भी है. व्हाइट हाउस ने पहले भी इसी तरह के निशानों की वजह से बार-बार हाथ मिलाना और ट्रंप का एस्पिरिन लेना बताया है. एस्पिरिन खून को पतला करने का काम करती है. इससे चोट के निशान ज्यादा साफ दिखने लगते हैं.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 06 Sep 2026 07:32 PM (IST)
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Donald Trump US WORLD NEWS
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