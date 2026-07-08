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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘कुछ ऐसा होने वाला है, जो बहुत ही...’, जेलेंस्की से तुर्किए में मिलने के बाद रूस-यूक्रेन पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

‘कुछ ऐसा होने वाला है, जो बहुत ही...’, जेलेंस्की से तुर्किए में मिलने के बाद रूस-यूक्रेन पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

Russia-Ukraine War: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पर काफी ज्यादा दबाव है. राष्ट्रपति पुतिन पर भी काफी दबाव है और जो कुछ भी हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें भी ये सब देखकर अच्छा लग रहा होगा.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 08 Jul 2026 11:53 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (8 जुलाई, 2026) को तुर्किए के राजधानी अंकारा में रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार साल से ज्यादा समय से जारी संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच एक संभावित बैठक होने को लेकर उम्मीद जताई है और विश्वास जताते हुए कहा है कि अगर दोनों नेता एक साथ बातचीत की मेज पर बैठें तो यूरोप में इतने लंबे वक्त से जारी संघर्ष को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं.

जेलेंस्की के साथ मुलाकात में क्या बोले राष्ट्रपति ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में आयोजित 2026 नाटो समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस दौरान उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच काफी लंबे समय से एक संभावित समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी और दोनों ही पक्ष संभावित प्रस्तावित समझौते में शामिल अहम मुद्दों को समझते थे. 

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि वे लोग समझौता कर लेंगे. इस पर काफी लंबे वक्त से बातचीत चल रही है. इसके कई फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, जिसकी दोनों पक्षों की पूरी तरह से जानकारी है और वो इन मुद्दों को किसी तीसरे के मुकाबले बहुत ही बेहतर तरीके से समझते भी हैं. मैं समझता हूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता करना चाहते हैं और यह एक बेहतर कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए.’ 

हम पर और पुतिन पर काफी दबाव है- ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, ‘हम पर काफी ज्यादा दबाव है. राष्ट्रपति पुतिन पर भी काफी दबाव है और जो कुछ भी हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें ये सब देखकर अच्छा लग रहा होगा. राष्ट्रपति पुतिन पर इसे पूरा करने के लिए काफी ज्यादा दबाव है, लेकिन अगर राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की मिलेंगे तो कुछ ऐसा होगा, जो कि बहुत पॉजिटिव होगा.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि इन दोनों की मुलाकात जल्द होगी और उन्हें ऐसा करना ही होगा. इससे सबसे पहले ये होगा कि इससे लोगों की जान की सुरक्षा होगी और दूसरा इससे उनके देश का निर्माण होगा और मेरी राय में इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा.’ 

यह भी पढ़ेंः ‘वो मुझे मारने की साजिश रच रहे, मैं उनकी सभी लिस्ट में टॉप पर’, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 08 Jul 2026 11:53 PM (IST)
Tags :
Volodymyr Zelenskyy Russia Ukraine War Turkiye DONALD Trump
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