अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हाल ही में नजदीकियां बढ़ रही हैं. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें काफी चर्चा में रही.

व्हाइट हाउस ने एक नई तस्वीर भी जारी की है, जिसमें आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप को पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स का सैंपल दिखा रहे हैं. इस दौरान बीच में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी खड़े नजर आ रहे हैं.

जानें बॉक्स में क्या था?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के साथ शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की बैठक की तस्वीरों वाली गैलरी में यह तस्वीर भी शामिल है. इसमें दोनों नेता ट्रंप को एक खुला लकड़ी का बॉक्स दिखा रहे हैं, जिसमें रंग बिरंगे पत्थर रखे हैं. इनमें दो बड़े पत्थर बास्टेनजाइट और मोनाजाइट नजर आ रहे हैं. ये पत्थर आमतौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे सेरियम, लैंथेनम और नियोडिमियम से बने होते हैं.

पाकिस्तान लंबे समय से अपने विशाल तेल, गैस और खनिज संपदा का प्रचार करता रहा है. इनमें से कुछ दुर्लभ रेयर अर्थ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं. हालांकि, इन खनिज भंडारों का व्यावसायिक प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है. लेकिन पाकिस्तानी नेतृत्व ने इस महीने की शुरुआत में एक निजी अमेरिकी कंपनी के साथ किए गए सहयोग का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को इन मिनरल्स की झलक दिखाई है.



रेयर अर्थ डील से बढ़ी चीन की चिंता

इस दौरान पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के झंडे वाला लैपल पिन पहना था. कुछ पाकिस्तानी ट्रोल्स ने इसे सोशल मीडिया पर शर्मनाक बताया. इस बैठक में शहबाज शरीफ अमेरिकी नेता के साथ काफी नजदीक दिखाई दे रहे थे. व्हाइट हाउस से आई यह तस्वीर दिखाती है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय तनाव के बीच अमेरिका के साथ अपने मजबूत संबंध दिखाने और अहम खनिजों का भरोसेमंद सप्लायर बनने की कोशिश कर रहा है.

पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स की डील चीन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. अमेरिका के पास इन दुर्लभ खनिजों की सप्लाई पर नियंत्रण है. यह कदम उस समय आया जब ट्रंप परिवार से जुड़े अमेरिकी बिजनेस को पैसा कमाने के लिए एक ब्रिटिश पाकिस्तानी कारोबारी के माध्यम से क्रिप्टो कैपिटल प्रयास किए जा रहे थे.