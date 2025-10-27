अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और दक्षिणपंथी नेता लौरा लूमर ने मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा है कि अगर जेडी वेंस किसी मुस्लिम महिला से शादी करते तो वह शायद व्हाइट हाउस में नहीं होते. न्यूयॉर्क के मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी और जेडी वेंस के बीच चल रहे विवाद के बीच लूमर ने यह बयान दिया है. जेडी वेंस ने 9/11 हमले को लेकर जोहरान ममदानी पर टिप्पणी की थी, जिस पर ब्रिटिश-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि जेडी वेंस ने अश्वेत लोगों (Brown People) का मजाक बनाया है, जबकि खुद उन्होंने एक भारतीय हिंदू से शादी की है.

मेहदी हसन ने कहा कि जेडी वेंस ने खुद भारतीय मूल की हिंदू महिला ऊषा वेंस से शादी की है और वह पब्लिकली अश्वेत लोगों पर टिप्पणी करते हैं. इस पर लूमर ने कहा कि जेडी वेंस की पत्नी मुस्लिम नहीं हैं, अगर होतीं तो MAGA जेडी वेंस को व्हाउट हाउस भेजने के लिए सपोर्ट नहीं करता. MAGA मतलब- मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. यह एक स्लोगन है, जो 2016, 2020 और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में काफी चर्चा में रहा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लूमर ने लिखा, 'आपको क्या लगता है कि हिंदू और मुस्लिम एक जैसे होते हैं?' लूमर ने आगे लिखा, 'ऊषा वेंस एक हिंदू अमेरिकी हैं. हमें अश्वेत लोगों से नहीं इस्लाम से परेशानी है.'





यह विवाद जोहरान ममदानी के एक बयान से शुरू हुआ है, जिसमें वह ब्रोंक्स में एक मस्जिद के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं, '9/11 के बाद मेरी आंटी ने सबवे से आना-जाना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि हिजाब में दिखना उनके लिए सुरक्षित नहीं है. इस हमले ने न्यूयॉर्क मुस्लिमों की जिंदगी बदल दी है...' इस दौरान जोहरान के आस-पास कई इमाम और मुस्लिम खड़े नजर आ रहे थे.









जोहरान का यह बयान जेडी वेंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा, 'जोहरान के हिसाब से 9/11 की असली पीड़िता उनकी आंटी हैं.' इस पर ब्रिटिश-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन ने जेडी वेंस को बुरा इंसान कहकर संबोधित किया और उनकी टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि आपने खुद एक अश्वेत महिला से शादी की है, आपके बच्चे मिक्स नस्ल के हैं और फिर भी आप पब्लिकली अश्वेत लोगों का मजाक बना रहे हैं.