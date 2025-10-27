हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात

'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात

न्यूयॉर्क के मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी ने कहा था कि 9/11 हमले के बाद अमेरिकी मुस्लिमों की जिंदगी बदल गई है. उनकी आंटी हिजाब पहनती हैं इसलिए वह सबवे से नहीं आती-जातीं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 27 Oct 2025 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और दक्षिणपंथी नेता लौरा लूमर ने मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा है कि अगर जेडी वेंस किसी मुस्लिम महिला से शादी करते तो वह शायद व्हाइट हाउस में नहीं होते. न्यूयॉर्क के मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी और जेडी वेंस के बीच चल रहे विवाद के बीच लूमर ने यह बयान दिया है. जेडी वेंस ने 9/11 हमले को लेकर जोहरान ममदानी पर टिप्पणी की थी, जिस पर ब्रिटिश-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि जेडी वेंस ने अश्वेत लोगों (Brown People) का मजाक बनाया है, जबकि खुद उन्होंने एक भारतीय हिंदू से शादी की है.

मेहदी हसन ने कहा कि जेडी वेंस ने खुद भारतीय मूल की हिंदू महिला ऊषा वेंस से शादी की है और वह पब्लिकली अश्वेत लोगों पर टिप्पणी करते हैं. इस पर लूमर ने कहा कि जेडी वेंस की पत्नी मुस्लिम नहीं हैं, अगर होतीं तो MAGA जेडी वेंस को व्हाउट हाउस भेजने के लिए सपोर्ट नहीं करता. MAGA मतलब- मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. यह एक स्लोगन है, जो 2016, 2020 और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में काफी चर्चा में रहा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लूमर ने लिखा, 'आपको क्या लगता है कि हिंदू और मुस्लिम एक जैसे होते हैं?' लूमर ने आगे लिखा, 'ऊषा वेंस एक हिंदू अमेरिकी हैं. हमें अश्वेत लोगों से नहीं इस्लाम से परेशानी है.'


मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात

यह विवाद जोहरान ममदानी के एक बयान से शुरू हुआ है, जिसमें वह ब्रोंक्स में एक मस्जिद के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं, '9/11 के बाद मेरी आंटी ने सबवे से आना-जाना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि हिजाब में दिखना उनके लिए सुरक्षित नहीं है. इस हमले ने न्यूयॉर्क मुस्लिमों की जिंदगी बदल दी है...' इस दौरान जोहरान के आस-पास कई इमाम और मुस्लिम खड़े नजर आ रहे थे.


मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात

जोहरान का यह बयान जेडी वेंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा, 'जोहरान के हिसाब से 9/11 की असली पीड़िता उनकी आंटी हैं.' इस पर ब्रिटिश-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन ने जेडी वेंस को बुरा इंसान कहकर संबोधित किया और उनकी टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि आपने खुद एक अश्वेत महिला से शादी की है, आपके बच्चे मिक्स नस्ल के हैं और फिर भी आप पब्लिकली अश्वेत लोगों का मजाक बना रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 27 Oct 2025 11:54 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Islam JD Vance DONALD Trump MUSLIMS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
विश्व
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

DU की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी की पत्नी भी थी वारदात में शामिल?
LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live
IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
विश्व
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget