मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है. इस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को मलेशिया पहुंचे. मलेशिया एयरपोर्ट पर धूमधाम से उनका स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने अपने डांस मूव्स भी दिखाए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप के इस दौरे का मकसद मलेशिया के साथ व्यापार, सुरक्षा और पर्यटन सहयोग को मजबूत करना है.

ट्रंप के इस हल्के-फुल्के पल ने राष्ट्रपति के सख्त और औपचारिक राजनीतिक छवि के विपरीत उनका एक मजेदार और सहज पक्ष दिखाया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग शेयर कर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे राष्ट्रपति के आत्मविश्वास और जनता के साथ जुड़ाव का संकेत भी बताया है.

समिट के मुख्य मंच का हिस्सा नहीं बनेंगे ट्रंप

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति समिट के मुख्य मंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि इससे इतर द्विपक्षीय बैठक करेंगे. मलेशिया आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. यह दक्षिण एशियाई देशों का एक सम्मेलन है. आज मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड के नेताओं के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है. ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली एशिया यात्रा में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित समझौते हो सकते हैं.

WELCOME DANCE: President Trump shows off his moves after exiting Air Force One in Malaysia.

राष्ट्रपति ट्रंप ने मलेशिया के PM से क्या कहा?

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष को समाप्त करने में मलेशिया की भागीदारी के लिए पीएम इब्राहिम अनवर को धन्यवाद देने के लिए कुआलालंपुर में रुक रहे हैं. राष्ट्रपति ने शनिवार को कहा कि कुआलालंपुर पहुंचने पर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे.

