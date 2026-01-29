हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ने शहबाज-मुनीर को एक महीने में दिया दूसरा झटका, पाकिस्तान को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

ट्रंप ने शहबाज-मुनीर को एक महीने में दिया दूसरा झटका, पाकिस्तान को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

पाकिस्तान को लेवल 3 एडवाइजरी में रखा गया है. यह एक ऐसी कैटेगरी है जो हाई रिस्क दिखाती है, जहां बिना किसी वॉर्निंग के आतंकवादी हमले हो सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 29 Jan 2026 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को झटका दिया है. ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार (29 जनवरी 2026) को सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहे अमेरिकी नागरिकों से अपने प्लान पर फिर से विचार करने के लिए कहा है. पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अपनी लेटेस्ट एडवाइजरी में अमेरिकी राज्य विभाग ने यात्रियों को अपराध, आतंकवाद और अपहरण के खतरे की वजह से पाकिस्तान जाने से पहले दो बार सोचने की सलाह दी है.

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान को लेवल 3 एडवाइजरी में रखा गया है. यह एक ऐसी कैटेगरी है जो हाई रिस्क दिखाती है, जहां बिना किसी वॉर्निंग के आतंकवादी हमले हो सकते हैं. स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक, आम टारगेट में ट्रांसपोर्टेशन हब, होटल, मार्केट, शॉपिंग मॉल, सेना और सुरक्षा साइट, एयरपोर्ट, ट्रेन, स्कूल, हॉस्पिटल, पूजा की जगहें, पर्यटन वाली जगहें और सरकारी बिल्डिंग शामिल हैं.

खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों समेत कुछ इलाकों को लेवल 4 में रखा गया है, इसका मतलब यहां की यात्रा नहीं करने को कहा गया है. एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों से किसी भी वजह से लेवल 4 एरिया में ट्रैवल न करने की अपील की गई है, जिसमें वॉर्निंग दी गई है कि हत्या और अपहरण की कोशिशें आम हैं, खासकर सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों के खिलाफ.

डॉन के अनुसार, यह चेतावनी पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों पर भी लागू होती है. अमेरिकी एडवाइजरी में आगे कहा गया, 'आतंकवाद और अपहरण की वजह से बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की यात्रा न करें, इसमें पहले का फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया (एफएटीए) भी शामिल है. इसमें आगे बताया गया कि हिंसक चरमपंथी समूहों ने पाकिस्तान में हमले किए हैं. आतंकवादी हमले आम तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, जिसमें पहले का एफएटीए भी शामिल है, लेकिन ये कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में भी हुए हैं.

अमेरिकी राज्य विभाग ने बताया कि स्थानीय कानून बिना परमिट के विरोध या प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है. इसमें कहा गया, 'किसी विरोध के पास होने पर पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की नजर पड़ सकती है. विरोध में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. आपको सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सरकार, सेना या अधिकारियों की बुराई करने वाला कंटेंट पोस्ट करने पर भी हिरासत में लिया जा सकता है.' 

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राज्य विभाग के प्रवक्ता ने ऐलान किया कि ट्रंप सरकार 21 जनवरी से 75 देशों के आवेदकों के लिए इमिग्रेंट वीजा की प्रक्रिया सस्पेंड कर रही है. इसका असर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका, बाल्कन क्षेत्र और दक्षिण एशिया के कुछ देशों के आवेदकों पर पड़ेगा, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं. अमेरिकी वीजा पर रोक के ऐलान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उम्मीद जताई है कि यह सस्पेंशन तत्कालीन है और जल्द ही नॉर्मल प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है. तब तक आवेदन का बैकलॉग बढ़ने की उम्मीद है.

डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इसी महीने वीजा को लेकर बड़ा कदम उठाया था. अमेरिका ने 21 जनवरी से 75 देशों के लोगों के लिए इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी. इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम भी शामिल है. जिस दिन इसकी घोषणा की गई उसी दिन पाकिस्तान ने ट्रंप के परिवार से जुड़ी क्रिप्टो फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किया था.

Published at : 29 Jan 2026 09:13 PM (IST)
Donald Trump Pakistan Shehbaz Sharif Asim Munir
